Открываются новые творческие студии в КЦ «Зеленоград»

На занятиях дети и взрослые познакомятся с основами изготовления поделок в разных техниках бумажного творчества и вязания крючком.

Студия «Бумажный калейдоскоп» рассчитана на школьников 8-18 лет. Юные зеленоградцы будут заниматься изготовлением поделок из бумаги, работать в технике древнего японского искусства оригами, а также техниках квиллинг, декупаж, арис-фолдинг и других.

Каждый участник студии сможет с удовольствием проводить своё свободное время, создавать поделки для игр, подарков друзьям и родственникам, декорирования.

Такие занятия знакомят с окружающим миром, обогащают жизненный опыт и словарный запас, воспитывают культуру человека, развивают мелкую моторику рук и глазомер, память и мышление, внимание и восприятие, воображение и фантазию, речь и коммуникативные способности, формируют новый круг друзей по интересам.

Подробнее о студии и online-запись — https://dkzelenograd.ru/index.php?id=5530

На аналогичные занятия по изготовлению различных поделок из бумаги, выполненных в техниках оригами, бумагопластика, приглашают в студию «Бумажные шуршалки» детей 5-7 лет. Подробнее о студии и online-запись — https://dkzelenograd.ru/index.php?id=5533

В семейной студии «Букет творчества» по созданию изделий из бумаги и других материалов (игрушек, картинок, открыток, сувениров) могут заниматься дети 4-6 лет вместе с родителями.

Занятия создают условия для укрепления семейных связей и взаимопонимания, формирования навыков и умений работы с разными материалами и инструментами, навыков общения в коллективе и формирования круга друзей по интересам, проведения семейного отдыха с интересом и пользой.

Подробнее о студии и online-запись — https://dkzelenograd.ru/index.php?id=5532

В школе рукоделия «Ажур» школьников от 8 лет и взрослых будут учить вязать крючком. Участникам студии освоят азы создания вязаных изделий разного вида: детских игрушек, брелоков, закладок для книг, аксессуаров для одежды (шали, палантины, шарфы), простых изделий для быта (салфетки, подставки, косметички), сумочек и даже одежды с головными уборами и многих других.

Занятия по вязанию дают возможность расслабиться и отдохнуть, приятно и провести свободное время, формируют навыки и умения работы с разными материалами и инструментами, развивают мелкую моторику рук и глазомер, память и мышление, внимание и восприятие, воображение и фантазию.

Подробнее о студии и online-запись — https://dkzelenograd.ru/index.php?id=5531

Руководитель новых творческих студий — ведущий методист Культурного центра «Зеленоград», обладатель Гранта Москвы в сфере образования Светлана Владимировна Максимкина.

Стоимость обучения — 3000 руб. в месяц. Занятия проходят 1-2 раза в неделю по 45-90 минут в зависимости от выбранной студии.

Записаться на занятия и получить подробную информацию можно на сайте zelcc.ru, в разделе «Коллективы» (https://dkzelenograd.ru/index.php?id=3785), по тел. 8 (499) 734-31-71, 8 (499) 735-73-70 или напрямую у руководителя 8-915-040-93-03.