Значит, старости нет на свете

Таганский центр социального обслуживания жители района называют домом, сюда спешат, чтобы увидеться с друзьями, обсудить актуальные темы или заняться делом.

Многие участники проекта «Московское долголетие», сожалеют, что программа пришла к ним очень поздно. Сколько лет прожито впустую? Сколько десятилетий потеряно! Они помнят то время, когда на улицах было темно, дома были обшарпанные, а на вышедших на пенсию людей никто не обращал внимания. К счастью, все изменилось. Жители Таганского района теперь чувствуют себя нужными и молодыми.

— У нас есть большой секрет, — рассказывает главный специалист отдела социальной коммуникации и активного долголетия Государственного бюджетного учреждения территориального центра социального обслуживания «Таганский» Елена Кислякова , — когда мы собираемся вместе, то не говорим о болезнях, пенсии, политике. Потому что рисование — не просто занятие, а процесс творческой реабилитации.

С появлением проекта «Московское долголетие» к мастерам присоединились новички.

— Удивительно, — улыбается Елена Кислякова, — новые люди в коллектив входят быстро, уже через несколько занятий. Мужчины и женщины сначала жалуются, что даже кисточку держать не умеют, а потом пишут прекрасные картины. Я вижу, как люди буквально расцветают.

Когда душа поет

Многие учащиеся арт-студии в рамках проекта «Московское долголетие» стали посещать и другие бесплатные кружки. Особенно популярны занятия по компьютерной грамотности, изучению иностранного языка, скандинавской ходьбе, танцевальные направления, йога и вокал.

— На сегодняшний день участниками проекта «Московское долголетие» являются одна тысяча человек, — рассказывает глава управы Таганского района Александр Мишаков . — В Таганском районе открыто более 20 секций, 23 из них находятся на сторонних площадках, 5 — в самом центре. Это спортивные секции, творческие лаборатории. «Московское долголетие» помогает пенсионерам вести активный образ жизни, укреплять здоровье, получать новые знания и умения, творческое развитие. Программа поможет сохранить активность.

Пенсионеры Таганского района признаются, что сейчас у них столько мероприятий, что только успевай. Праздник долголетия в парке «Зарядье», футбольный турнир на стадионе в Строгине, где пенсионеры не только болели за команду ветеранов футбола и команду звезд театра и кино, но и участвовали в мастер-классах, викторинах, конкурсах и зажигательно танцевали зумбу. А еще участники проекта с удовольствием вспоминают летний бал, посвященный дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Танцевальное событие прошло в зале «Яблоко» галереи Зураба Церетели

— На балу у нас был дресс-код, — говорит культорганизатор отдела социальных коммуникаций и активного долголетия «Таганский» Вероника Белукова. — Дамы в длинных платьях — обязательно, а шляпки, вуали, шали, шарфы, перчатки, цветы, броши приветствовались. Женщины пришли нарядные, мы их не сразу узнали, все легкие, изящные, романтичные. Мужчины порадовали галстуками-бабочками, деловыми костюмами, а некоторые и вовсе превзошли все ожидания, явились в смокингах и даже фраках. Танцевали под живой оркестр. Особенно отличился наш джентльмен Анатолий Ситников. Он пришел в хор и сдружился со всеми и стал постоянным участником всех мероприятий.

Не успели мы завести разговор о веселом заводиле, как он сам появился на пороге. Веселый, с неизменной улыбкой на лице.

— С появлением проекта «Московское долголетие», — улыбается 68-летний Анатолий Ситников, — я не только стал ходить в центр социального обслуживания, я сюда бегать начал. Здесь есть удивительный человек Вероника Белукова, руководитель хора.

И мне хотелось, чтобы она увидела во мне артиста — это моя детская мечта, петь в хоре, а тут такая возможность для реализации! Я пришел на первое занятие, второе, третье… И понял, что она открывает во мне потенциал, которого я сам от себя не ожидал. У меня нет голоса, а она его нашла, моя любимая песня называется «Вот это хор». Мне очень интересно дышать хоровым воздухом, люди здесь с лучшей стороны открываются, тут атмосфера добра, гармонии, радости. Мне нравится приходить, пробовать свои силы. Выступать для меня еще слишком ответственно, боюсь толпы, сбиваюсь, когда вижу много людей, очень волнуюсь, но все-таки если нужно, могу собраться с духом и спеть. В нашем хоре не так много мужчин, поэтому нужно стараться.

А еще мне петь охота!

Наталья Александровна Еранова недавно разменяла восьмой десяток, певица хора «Рябинушка» признается, что не успевает посещать все студии, в которых мечтает заниматься.

— Я люблю петь, мне нравится атмосфера в коллективе. Но я еще записалась на занятие «скандинавская ходьба», там разминка очень хорошая и нагрузка физическая отличная. Я могу много пройти, но из-за больных ног ограничиваюсь двумя километрами. После прогулки устаю, но если пропускаю тренировку, ощущаю, что разваливаюсь и снова спешу в студию. Там очень удобно, палочки для ходьбы дают, тренер всегда рядом. Я очень довольна.

Еще я записалась на компьютерную грамотность, я же «чайник» в этой области. Хочу научиться пользоваться гаджетами более осознанно. У меня дома есть компьютер, раньше скайпом пользовалась, а теперь он мне надоел. Зачем мне скайп, если смартфон под рукой. С сыном Глебом могу каждый день по нему общаться, используя видеозвонок. Я по сыну скучаю, хоть и живем в одном городе. Он работает и не может часто приезжать. Но он меня поддерживает, удивляется, когда я посылаю видео с репетиций в хоре или с тренировок по скандинавской ходьбе. Спрашивает, ты и на концерте выступать будешь? Интересуется. Вот на курсах хочу фотошоп освоить, узнать что-то новое.

Я думаю, человек должен всегда учиться, несмотря на возраст. Учение продлевает молодость, я в этом уверена. Поэтому призываю всех знакомых воспользоваться возможностью в рамках проекта «Московское долголетие» и посещать разные занятия, они же на любой вкус имеются. Хочешь пой, хочешь танцуй, хочешь поделки делай.

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