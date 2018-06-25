Женщина «заправила машину» на весь интернет

Дама, пытающаяся напоить железного коня, — порой увлекательное и пугающее зрелище. На сей раз обошлось.

Мужчины с Марса, а женщины с Венеры — той самой планеты, что крутится в обратную сторону как некоторые хондовские моторы. Но, если японская инженерия предсказуема, то предугадать, что выкинут представительницы прекрасной половины, радость очей наших, иногда совершенно невозможно.

Вот вам ситуация на заправке… Мы подозреваем, что владелица серебристой Subaru Impreza не то оплатила другую колонку, не то ей так захотелось, либо еще что-то. Вариантов масса. Эффект тоже есть — за несколько минут она до смерти напугала пассажирку, попросив подержать страшный длинный шланг, и до упаду развеселила оператора видео. А вы как думаете, что же там произошло?