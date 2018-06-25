Ксения Собчак раскритиковала бодипозитив

По разные стороны бодипозитива все еще остаются два огромных лагеря: те, кто поддерживает движение, и те, кто не разделяет оптимистичных взглядов на чужие и собственные тела, какими бы прекрасными они ни были. Ксения Собчак , к примеру, уже давно определилась с точкой зрения: доверия к этому явлению у нее нет и не будет.

«Я считаю, что, если человек не болен, если он не страдает какими-то заболеваниями серьезными, то в основе того, что мы начинаем плохо выглядеть и толстеть, лежит наша лень, нежелание этим заниматься. И, на мой взгляд, это не очень хорошо. Я не хочу это кому-то навязывать, но я хочу пропагандировать жизнь, при которой ты тратишь время на спортзал, на то, чтобы не есть нездоровую еду, на то, чтобы хорошо выглядеть», — рассказала она в недавнем интервью.

Извечную тему «толстых и тонких» Ксения затрагивает уже не в первый раз — и неизменно находит как солидарных с ее мнением мужчин и женщин, так и яростных критиков. «Я рада, что в мире моды по-прежнему худоба — обязательное условие большого успеха, и не надо обманываться», — писала Собчак в Instagram, защищая одну из обложек своего журнала, который обвинили в пропаганде излишней худобы.

Однако и по отношению к себе Ксения, особенно после родов, более чем критична: «Давайте не распускаться, давайте не будем говорить, что весить сто килограмм для девушки ростом 165 сантиметров нормально. Нужно принимать себя целиком, но это не значит, что не нужно работать, меняя себя. Для меня это важная тема, я, например, сейчас сама поправилась, но у меня нет идеи „я буду любить себя такой“. Нет, я буду худеть».

Можно было бы поспорить, но, как говорят адепты бодипозитива: «Мое тело — мое дело!»

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