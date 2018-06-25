Майкла Джексона погубил шарлатан

Девять лет назад, 25 июня 2009 года, умер Майкл Джексон . Личный врач сделал ему инъекцию обезболивающего препарата пропофол и вышел из комнаты. А спустя два часа обнаружил, что его знаменитый пациент лежит с широко открытыми глазами и ртом. Далее последовала некачественная процедура реанимации.

Доктор Конрад Мюррей не был сертифицирован для практики в США. Однако, ему удалось очаровать поп-икону. Следствие, судебный процесс — Мюррея обвинили в непредумышленном убийстве и дали четыре года, из которых он отсидел два.

Семья готовила Майкла к успеху с раннего детства, однако цену тот заплатил непомерную. На публике певец выступал с пяти лет, но строгий и деспотичный отец, готовя его к блестящей карьере, порол сына и обычным образом, и держа ребёнка вверх ногами. Однажды он забрался в его спальню глубокой ночью и принялся выть и вопить, при этом на нём была страшная маска. Папа хотел отучить сына от ночных страхов. В результате тот вырос глубоко закомплексованным человеком.

Global Look Press/Sunshine/Peter Mazel

Группа The Jackson 5 Майкл Джексон боялся темноты, а говоря об отце, мог и разрыдаться. Много позже на территорию его ранчо Neverlend родитель мог попасть только со специальным пропуском.

Нет необходимости говорить, как Джексон был популярен, о его премиях, доходах, прекрасном доме, встречах с президентом, благотворительности. За всем этим стояло другое: неуверенность в себе и неприятие самого себя, тяжелая наследственная болезнь, последствия травмы. В 1984 году, снимаясь в рекламе, Джексон стоял слишком близко от пиротехники — когда та взорвалась, он получил ожоги третьей степени. Это наложилось на полученную от матери болезнь витилиго, которая разрушала пигментацию его кожи. Майклу было нельзя находиться на солнце, его мучили боли. К тому же он решил изменить внешность.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Harrison Funk

По тому, как певец стал выглядеть после пластики, можно многое сказать о его внутренних приоритетах: ему была нужна вечная молодость, он отрицал мужественность. Новый Майкл Джексон был пришельцем из мира вечной радости, где никого не обижают и все наслаждаются красотой. Он походил на красивого ребенка — взрослых Джексон не любил, а детей обожал. И заплатил за это урегулированном в досудебном порядке обвинением в педофилии.

Его коржа стала белой не из-за пластики, а благодаря витилиго: Джексон был производным совершенных медицинских технологий и наследственной болезни, стремительно прогрессировавшей из-за ожога. Из-за болей ему постоянно приходилось принимать лекарства. А потом его ангельское лицо стало разрушаться лицо, это принесло новые страдания.

Для того, чтобы нормально дышать, нос пришлось оперировать второй раз. С годами лицо Джексона обрюзгло и стало жутким.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Globe Photos/

Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли

С первой женой Майкл развёлся через два года после свадьбы, вторая родила ему сына и дочь, и через три года снова последовал развод. Второй сын появился на свет от суррогатной матери. Майкл Джексон был прекрасным отцом, дети стали для него спасением. И все же он был чудовищно одинок.

Боли становились все сильнее, дозы обезболивающих больше. А врач, которому он доверился, был обаятельным неудачником, заваленным исками от недовольных пациентов.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/El Universal

25 июня 2009 года так и не повзрослевший Майкл Джексон, пытавшийся уйти от проблем взрослых в свой собственный волшебный мирок, стал жертвой врачебной ошибки. И если бы он знал, что так будет, то, возможно, и не пожалел бы. Мир, который он завоевал, был очень жесток.