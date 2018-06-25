Британка занялась йогой на краю 60-метровой скалы

Жительницу Великобритании заметили на краю утеса, чья высота составляла более 60 метров. Неизвестная бесстрашно занималась йогой, прямо над пропастью. За этими упражнениями ее и застал фотограф Уэйн Спринг (Wayne Spring).

Фото: DailyMail

По словам 51-летнего мужчины, скала Сифорд Хэд (Seaford Head) очень опасна. Повсюду висят предупреждающие знаки, что они могут обрушиться в любой момент времени. Утес расположен рядом с городком Сифорд (Seaford) в Восточном Суссексе (East Sussex) и является частью Национального парка Севен Систерс (Seven Sisters).

Фотограф отметил, что несмотря на это, туристы все равно ходят к обрыву и он неоднократно был свидетелем подобной глупости. Однако эта женщина, которая занималась йогой на краю скалы, превзошла все допустимые пределы вменяемости. По словам Спринга, это был самый идиотский поступок, который он видел в своей жизни.

Тем не менее незнакомка как ни в чем не бывало выполнила такие упражнения, как «журавль», стоя на одной ноге и упор «горку». Мужчина признался, что уже давно задумывался о том, что многие люди «не дружат» со здравым смыслом, но когда он увидел, как незнакомка сделала стойку на голове, то не поверил своим глазам.

Фото: DailyMail

Фото: DailyMail

Фото: DailyMail

«Йога предполагает релаксацию, но я не могу сказать, что наблюдать за ней имело хотя бы что-то с этим общее. Женщина очень четко выполняла упражнения и было видно, что она вполне осознает, какой опасности себя подвергает», — цитирует Спринга британское издание DailyMail.