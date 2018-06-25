В Прикамье в многоэтажке несколько месяцев ползает экзотическая змея

В Пермском крае сбежавшая от хозяина экзотическая змея несколько месяцев ползает по многоквартирному дому.

24 июня житель дома № 6 на улице Победы в Краснокамске обнаружил в своей квартире змею. Рептилия ползла по трубам в ванной комнате. Мужчина сфотографировал змею и сообщил о произошедшем в ЕДДС. Звонок поступил в 19.21.

В Краснокамске не оказалось герпетолога, и сотрудники экстренных служб связались с пермским специалистом. Он не смог выехать на место, но по фотографии определил, что за вид побеспокоил краснокамскую семью. Им оказался маисовый полоз, декоративная змея, которая не опасна. Она имеет оранжево-коричневый окрас с яркими ромбами по всему телу.

Также эксперт рассказал, что, судя по фотографии, у змеи тяжёлая жизнь, потому что для её длины (около полуметра) пресмыкающееся выглядит слишком худым.

Фотографии пресмыкающегося попали в соцсети. Через несколько часов в комментариях другой житель Краснокамска заявил о своих правах на маисового полоза. Он рассказал, что это его питомец, который жил в аквариуме. Несколько месяцев назад сын открыл аквариум, и змея уползла. В подтверждение того, что гад принадлежит именно ему, мужчина опубликовал фото, на котором полоз поглощает мышь и выглядит значительно здоровее, чем сейчас.

Также оказалось, что хозяин змеи живёт в том же доме, в котором 24 июня змею и обнаружили. Таким образом, все эти месяцы после побега от хозяев полоз, недоедая, передвигался по системам вентиляции и коммуникациям в пределах одного дома. Впрочем, и сейчас он не вернулся к прежнему хозяину, так как сразу после фотосессии уполз в неизвестном направлении.