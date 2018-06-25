Ещё
В Прикамье в многоэтажке несколько месяцев ползает экзотическая змея
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Прикамье в многоэтажке несколько месяцев ползает экзотическая змея 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае сбежавшая от хозяина экзотическая змея несколько месяцев ползает по многоквартирному дому.
24 июня житель дома № 6 на улице Победы в Краснокамске обнаружил в своей квартире змею. Рептилия ползла по трубам в ванной комнате. Мужчина сфотографировал змею и сообщил о произошедшем в ЕДДС. Звонок поступил в 19.21.
В Краснокамске не оказалось герпетолога, и сотрудники экстренных служб связались с пермским специалистом. Он не смог выехать на место, но по фотографии определил, что за вид побеспокоил краснокамскую семью. Им оказался маисовый полоз, декоративная змея, которая не опасна. Она имеет оранжево-коричневый окрас с яркими ромбами по всему телу.
Также эксперт рассказал, что, судя по фотографии, у змеи тяжёлая жизнь, потому что для её длины (около полуметра) пресмыкающееся выглядит слишком худым.
Фотографии пресмыкающегося попали в соцсети. Через несколько часов в комментариях другой житель Краснокамска заявил о своих правах на маисового полоза. Он рассказал, что это его питомец, который жил в аквариуме. Несколько месяцев назад сын открыл аквариум, и змея уползла. В подтверждение того, что гад принадлежит именно ему, мужчина опубликовал фото, на котором полоз поглощает мышь и выглядит значительно здоровее, чем сейчас.
Также оказалось, что хозяин змеи живёт в том же доме, в котором 24 июня змею и обнаружили. Таким образом, все эти месяцы после побега от хозяев полоз, недоедая, передвигался по системам вентиляции и коммуникациям в пределах одного дома. Впрочем, и сейчас он не вернулся к прежнему хозяину, так как сразу после фотосессии уполз в неизвестном направлении.
АиФ Пермь: последние новости
Наконец-то пятница! Как избежать эмоционального выгорания на работе? Не утонуть в море адреналина. Как избежать инфаркта, болея за свою команду Пермские зоозащитники сняли трогательную социальную рекламу про котов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»36
Как купальники из рекламы выглядят в жизни11
Названы «страшные» последствия отказа от курения50
Боня оголилась на футбольном матче90
Как работает красная нить на запястье52
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение