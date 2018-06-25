В проезде Аэропорта прошла лекция «Страх одиночества»

На базе службы психологической помощи провели психологический лекторий «Страх одиночества». В качестве лектора выступила психолог Анна Галышева.

— Страх одиночества знаком большинству людей. Каждый из нас в тот или иной период жизни обязательно сталкивается со страхом оказаться непонятым, отвергнутым. На встрече речь шла о социальных и психологических причинах страха одиночества, о его влиянии на поступки и судьбу человека, а также о том, как подружиться со своим одиночеством и не отвернуться от мира, — отметила Галышева.

Напомним, служба психологической помощи расположена по адресу: проезд Аэропорта, д.11.

(ап)