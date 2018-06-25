Журналистка увернулась от страстного российского фаната и отчитала его

Бразильская журналистка Джулия Гимарейс (Julia Guimarães) увернулась от поцелуя российского болельщика и прочитала ему нотацию об уважении к женщинам. Об этом сообщает Daily Mail.

Корреспондентка TV Globo и SporTV Гимарейс записывала репортаж перед матчем между сборными Японии и Сенегала, который проходил в Екатеринбурге 25 июня. Когда девушка была в кадре, к ней подбежал один из футбольных болельщиков. Мужчина попытался поцеловать девушку в щеку.

Однако Гимарейс удалось увернуться от проявления чувств фаната. После неудачи он отбежал. Вдогонку девушка прочитала ему нотацию об уважении к женщинам. «Не делайте этого. Никогда больше так не делайте, ладно?» — сказала она. «Простите, простите, окей», — ответил пристыженный болельщик.

Журналистка продолжила свою тираду, заявив, что не позволяла прохожему вести себя подобным образом. «Это невежливо. Это неправильно», — говорила она. Импровизированную лекцию о правилах хорошего тона она завершила призывом к уважению.

Позднее репортер заявила, что это уже второе нападение фаната, которое она переживает во время командировки в Россию для освещения мундиаля. В комментарии бразильскому изданию Globo Гимарейс пожаловалась, что чувствует себя беспомощной и уязвимой, и не понимает, почему мужчины думают, что имеют право на подобное поведение.