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Журналистка увернулась от страстного российского фаната и отчитала его
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Журналистка увернулась от страстного российского фаната и отчитала его 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бразильская журналистка Джулия Гимарейс (Julia Guimarães) увернулась от поцелуя российского болельщика и прочитала ему нотацию об уважении к женщинам. Об этом сообщает Daily Mail.
Корреспондентка TV Globo и SporTV Гимарейс записывала репортаж перед матчем между сборными Японии и Сенегала, который проходил в Екатеринбурге 25 июня. Когда девушка была в кадре, к ней подбежал один из футбольных болельщиков. Мужчина попытался поцеловать девушку в щеку.
Однако Гимарейс удалось увернуться от проявления чувств фаната. После неудачи он отбежал. Вдогонку девушка прочитала ему нотацию об уважении к женщинам. «Не делайте этого. Никогда больше так не делайте, ладно?» — сказала она. «Простите, простите, окей», — ответил пристыженный болельщик.
Журналистка продолжила свою тираду, заявив, что не позволяла прохожему вести себя подобным образом. «Это невежливо. Это неправильно», — говорила она. Импровизированную лекцию о правилах хорошего тона она завершила призывом к уважению.
Позднее репортер заявила, что это уже второе нападение фаната, которое она переживает во время командировки в Россию для освещения мундиаля. В комментарии бразильскому изданию Globo Гимарейс пожаловалась, что чувствует себя беспомощной и уязвимой, и не понимает, почему мужчины думают, что имеют право на подобное поведение.
Ранее спортивная журналистка канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран стала жертвой подобного проявления чувств в Москве. Несмотря на приставания во время прямого эфира, девушка продолжила вести репортаж.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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