Не выбрасывайте одиночные носки! Вот для чего они вам нужны

Чехол для зонта Если «родной» чехол от зонта потерялся, замените его чистым хлопковым носком. На улицу такой аксессуар, конечно, не возьмешь, но для домашнего хранения и защиты зонта от возможных повреждений он вполне сгодится. Полировка поверхностей Мягкий махровый носок как нельзя лучше подойдет для нанесения защитного воска на поверхность мебели, а также полировки изделий из серебра, меди или олова. И пользоваться им очень удобно, и ворса он практически не оставляет. Защита коленей Старые ненужные носки помогут защитить суставы во время выполнения домашней работы, требующей длительного нахождения на коленях на твердом полу. Отрежьте верхнюю часть носка, наденьте бандаж на область колен и подложите вату или мягкую ткань, сложенную в несколько раз.

Заледеневшие «дворники» Для защиты щеток стеклоочистителя от наледи наденьте на них носки и оставьте в таком виде на ночь. Только не прижимайте «дворники» к стеклу! Отодрать заледеневшую ткань от стекла — задача не из простых. Чехол для швабры Высокий махровый носок с длинным и пушистым ворсом — отличная замена чехлу для швабры. Хлопковая ткань хорошо впитывает влагу и не оставляет на полу разводов. После уборки носок можно просто постирать в машинке. Чистка жалюзи Старые носки — прекрасный инструмент для удаления пыли. Наденьте этот предмет гардероба на руку и протрите сегменты жалюзи, зажав их с обеих сторон. Носки также с успехом справляются с удалением пыли с листьев комнатных растений, лопастей вентилятора и любых других поверхностей. А если надеть носок на длинную линейку и закрепить его резинкой, то можно протереть пол в таком труднодоступном месте, как пространство между шкафом и стеной. Мелкие предметы Нужно собрать с пола рассыпавшиеся гвозди или найти сережку, закатившуюся под диван? Наденьте на трубу пылесоса тонкий носок (желательно капроновый) и закрепите его у основания тугой резинкой. Так «потеряшки» не попадут в пылесборник, а задержатся на ткани.

Ароматическое саше Чтобы постельное белье и полотенца благоухали приятными ароматами, положите на полочку с вещами носки с ватой, пропитанной вашим любым эфирным маслом. Вы также можете насыпать внутрь сухие душистые травы — мяту, базилик, лепестки роз. А если добавить в саше несколько веточек лаванды или пару листиков эвкалипта, то вещи будут еще и от моли защищены — насекомые не переносят их запах. Носки, набитые сухой кофейной гущей, помогут избавиться от затхлых и сырых запахов в шкафу или холодильнике. Сухая грелка Сухая грелка держит тепло не хуже резиновой, при этом она не обжигает. Наполните носок крупной солью, рисом, вишневыми косточками или пшеном, зашейте свободный край изделия и подогрейте содержимое в микроволновке. Такую грелку можно использовать в качестве теплового компресса для облегчения боли или прогревания ног или носа во время простуды (по рекомендации врача). Горячий носочек может служить заменой ингалятору, если добавить несколько капель эфирного масла внутрь изделия. Сухое тепло гораздо безопаснее для ребенка по сравнению с резиновой грелкой, наполненной кипятком. Носок, набитый скорлупой орехов или ягодными косточками, может служить в качестве массажера для детских ножек при профилактике или лечении плоскостопия, вальгусной или варусной деформации. Средство против запотевания стекол Этот лайфхак известен немногим автомобилистам, но между тем это одно из самых эффективных средств для борьбы с запотеванием стекол в холодное время года. Насыпьте в ненужный носок наполнитель для кошачьего туалета и завяжите свободный край. Для уверенности наденьте сверху еще один носок. Поместите изделие перед лобовым стеклом и подождите 5-10 минут: наполнитель быстро удалит лишнюю влагу, значительно улучшив обзор. При необходимости подвесьте несколько носков и у боковых стекол.