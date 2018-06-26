На Коминтерна поговорят о «правильных продуктах»

О здоровом питании и «правильных продуктах» поговорят в среду, 27 июня, в Культурном центре на Коминтерна.

В рамках проекта «Добрососедство» лекцию прочтет врач и организатор «Школы здоровья XXI века» Лариса Белоусова.

— Слушатели узнают, как правильно употреблять фрукты, в какое время дня и почему, научатся правильно составлять сбалансированный план питания для всей семьи, — отметили в администрации КЦ.

Беседа начнется в 18.30 по адресу: ул. Коминтерна, д. 11/7. Возрастная категория 18+. Вход бесплатный по предварительной регистрации по телефону 8 (495) 471-45-66. (ск)