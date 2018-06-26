Ещё
На Коминтерна поговорят о «правильных продуктах»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Коминтерна поговорят о «правильных продуктах» 

Управа района Лосиноостровский 45 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
О здоровом питании и «правильных продуктах» поговорят в среду, 27 июня, в Культурном центре на Коминтерна.
В рамках проекта «Добрососедство» лекцию прочтет врач и организатор «Школы здоровья XXI века» Лариса Белоусова.
— Слушатели узнают, как правильно употреблять фрукты, в какое время дня и почему, научатся правильно составлять сбалансированный план питания для всей семьи, — отметили в администрации КЦ.
Беседа начнется в 18.30 по адресу: ул. Коминтерна, д. 11/7. Возрастная категория 18+. Вход бесплатный по предварительной регистрации по телефону 8 (495) 471-45-66. (ск)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Анимационные программы для детей стартуют в Бабушкинском парке В роддоме Лосиноостровского 2 июня будут бесплатно консультировать онкологи
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»135
Как оральный секс влияет на женскую красоту8
Названы «страшные» последствия отказа от курения55
Экс-профессии звезд, о которых они хотели бы забыть1
Егор Крид готовится стать отцом7
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
06:08
Доказано, что плохое настроение полезно
Психология
07:35
Наглые звезды, плюющие на фанатов
Звёзды
04:27
Как не превратить чай в отраву
Еда
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
00:53
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение