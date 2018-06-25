Эксперт менеджмента — о том, стоит ли брать на работу друзей

Эксперт в области корпоративных финансов и управления Константин Зубков утверждает, что личные отношения зачастую мешают делу. Нужно научиться их разделять, чтобы не рассориться и быть полезными друг другу.

Известный предприниматель Джон Рокфеллер говорил, что лучше дружба, основанная на бизнесе, чем наоборот. Безусловно, общее дело объединяет людей, на работе мы находим единомышленников, которые могут стать друзьями. Но если вы знакомы давно и переходите на новый уровень отношений, решив работать вместе на различных позициях, тут есть нюансы. Поэтому, если хотите остаться друзьями, важно в офисе держать некую дистанцию, а за его пределами продолжать общаться так, как привыкли.

1. Заранее обозначьте границы. Старшему по должности лучше сказать прямо: «Я дорожу нашими отношениями, но тут в приоритете — эффективность работы. И цель каждого из нас — исполнять свои обязанности четко и качественно». Чтобы в дальнейшем избежать обид, объясните сразу, что не собираетесь делать сестре или подруге какие-то поблажки.

2. Не берите в штат сразу. Пусть, как все соискатели, поработает сначала на договорной основе. Некоторые руководители в отношении близких людей этим пунктом пренебрегают, и человек сразу расслабляется. А когда ему дают испытательный срок, у него появляется мотивация — действовать быстро и решительно, чтобы показать, на что он способен.

3. Руководитель должен сам представить нового человека коллегам, дабы избежать кривотолков и осуждения за спиной. Им важно услышать, что тот получил должность не по блату, а потому, что он ценный сотрудник. От начальника во многом зависит атмосфера в коллективе. Чтобы не возникали конфликты и все были максимально включены в работу, он должен быть справедливым и одинаково требовательным ко всем. И не забывать, что в хорошей команде не должно быть любимчиков.

4. Не злоупотребляйте временем и вниманием друг друга. У некоторых, к примеру, возникает искушение по любому поводу бегать в кабинет начальства. Если между вами неформальные отношения и все об этом знают, то постарайтесь на людях соблюдать субординацию и не раздражать частыми посиделками коллег.

5. Не бойтесь сделать первый шаг к расставанию. Когда вам просто удобно и комфортно работать под «прикрытием» близкого человека, но вы чувствуете, что перестали развиваться — это повод задуматься о смене деятельности. Или, будучи начальником, видите, что родственник явно проигрывает другим сотрудникам, не горит общим делом. Если что-то не устраивает, заявите об этом честно. Заодно и проверите отношения на прочность: тот, кто искренне дорожит вами, примет с пониманием любое ваше решение.

Плюсы и минусы дружеского сотрудничества

Плюсы

Начиная работать вместе, не приходится проходить период притирки, искать подход друг к другу. Когда заранее знаешь сильные и слабые стороны человека, на первом этапе обоим проще.

У каждого есть мощная поддержка. Когда трудишься под крылом у хорошего знакомого и чувствуешь, что он в тебя верит, то хочется оправдать ожидания, действовать. А в кризисной ситуации друг своего «рулевого» не бросит, останется с ним до конца.

Дружеские отношения помогают быть максимально откровенными и честными. Ведь вам не надо создавать впечатление, что-то друг другу доказывать.

Минусы

Оба избегают конфликтов. Тот, кто выше по статусу, не позволяет себе критиковать подчиненного, боится его обидеть, а другой в свою очередь всегда и во всем соглашается с ним. Эти недомолвки вредят рабочему процессу.

В коллективе зачастую возникает раздрай. Коллеги к любимчику относятся либо враждебно, избегают его, либо, наоборот, пытаются с ним подружиться, чтобы приблизиться к начальству.

Прекратить такое сотрудничество гораздо сложнее. Потому что каждый опасается, что если проявит инициативу, то потеряет расположение дорогого человека.