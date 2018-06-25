Молоды душой: пенсионеры Молдовы раскрыли секрет бодрости

Бодрость духа и желание быть полезными объединяет пенсионеров Молдовы. Выйдя на заслуженный отдых, многие начали новую жизнь, в которой нет места скуке и болезням. Как им это удается — узнала корреспондент «МИР 24» Олеся Казаку.

У Василия Арабаджи сколиоз 4-й степени. Физик по профессии занялся изобретательством. Разработал раскладушку, которая растягивает позвоночник. Говорит, после работы на даче — отличная терапия.

«Тут надо вставлять какие-то новшества. Что-то придумать, чтобы мозг всегда работал. Деменции нет место, то есть старческому маразму. И люди, я прошу вас, на старости лет не употребляйте алкоголь», — рассказал Арабаджи.

Не жизнь, а рай Уйти на пенсию в 30 лет А это — ручка-футляр. Ее Василий разработал вместе с другом, тоже пенсионером, Аркадием Мининым.

«Вот пакет, который держит постоянно руки. Для этого мы в общем сделали ее. Устанавливаем: вот одна плетенка, вот — вторая. И понесли», — сказал Минин.

Тренируют пенсионеры из Молдовы не только мозг, но и тело. Елена Гончарова берет уроки танго уже восьмой год. В зал приходит, чтобы побыть в обществе приятных людей и получить физическую нагрузку.

«Поднимает тонус и омолаживает, то есть думаешь, что надеть, как я должна выглядеть, ой, здесь я должна немножечко похудеть. Это нормальное явление, когда у человека есть увлечение. Если их еще и несколько, это хорошо. То есть человек не стареет», — сказала Гончарова.

Молод душой и Олег Молдован, хоть и дважды пенсионер. Один раз в спорте: Олег — серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее по пулевой стрельбе. Второй раз — как офицер внутренних войск. Сейчас мужчина занимается тренерской работой, готовит молодежь.

«Если ты активный, то твоя продолжительность жизни и смысл жизни, конечно, гораздо выше, чем допустим, если бы я бы ушел и сидел на берегу с удочкой», — заметил Молдован.

Еще олимпийский призер советует пенсионерам быть ближе к молодежи, заряжаться ее энергией. Найти хобби и, самое главное, двигаться каждое утро пожилого человека должно начинаться с гимнастики.

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