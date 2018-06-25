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«Со стороны я выгляжу неправильной мамой»: как Галина Юдашкина воспитывает двух сыновей и остается активной бизнесвумен
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«Со стороны я выгляжу неправильной мамой»: как Галина Юдашкина воспитывает двух сыновей и остается активной бизнесвумен 

Passion.ru 38 минут назад
Фото: Passion.ru
На днях дочь известного российского кутюрье Валентина Юдашкина Галина дала большое интервью, в котором рассказала, как совмещает семью и работу.
27-летняя Галина Юдашкина, кажется, успевает все: и быть прекрасной мамой двух очаровательных мальчишек, и женой бизнесмена Петра Максакова, и вести собственные успешные дела.
Она призналась в интервью порталу Letidor.ru, что очень внимательно относится к воспитанию маленьких Толи и Аркаши, при этом у нее сама собой сложилась особая тактика поведения: «Возможно, со стороны я буду выглядеть мамой неправильной, но, когда у Толи случается истерика без видимой причины, я разворачиваюсь и ухожу. Он — натура артистическая, и чем меньше зрителей вокруг него в этот момент, тем быстрее он успокаивается. Поняв, что капризами своей цели сын не достигнет, он встает и идет за тобой».
Галина также заявила, что муж полностью поддерживает ее в желании быть не домохозяйкой, а работающей мамой. При этом супруги стараются находить время для того, чтобы побыть вдвоем.
Фото: Instagram
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