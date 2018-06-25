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«Она сказала: „Укуси меня, я витаминная!“ — люди, которые не любят клубнику
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«Она сказала: „Укуси меня, я витаминная!“ — люди, которые не любят клубнику 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Многие москвичи с нетерпением ждали местную ягоду, однако не все любят клубнику и другие сезонные фрукты, почему — узнал корреспондент РИАМО.
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Кристина, 25 лет, Москва:
«Клубнику я ненавижу благодаря своему бывшему парню. Он всегда любил шутки на грани. 1 апреля он пригласил меня на романтический ужин при свечах у него дома. Там меня ждала клубника со взбитыми сливками. И вот, он берет ягоду, обмакивает и кладет мне в рот.
Метнулась в ванную под громкий смех этого придурка. Пробовала есть клубнику спустя какое-то время, но во рту сразу же возникает вкус пены».
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Павел, 29 лет, город Московский:
«У меня из-за клубники детская травма. Мама работала в подмосковном совхозе и повела меня на праздник урожая, который проходил в середине лета. Там были аниматоры в костюмах разных ягод и фруктов.
Когда она подскочила ко мне, у меня началась истерика, и маме пришлось вести меня домой. Вроде бы глупость, но до сих пор при виде клубники меня начинает корежить».
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Антон, 23 года, Москва
«Моя история банальна: разлюбил клубнику после того, как переел ее на спор. Мы с однокурсниками поспорили на 5 тысяч рублей. На 3-х килограммах трое из семерых срубились, а 5 кг съел только я один. Получил острое несварение и всю ночь обнимался с унитазом. Больше не стал бы так издеваться над организмом ради 5 тысяч».
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Юрий, 32 года, Троицк:
«Не могу есть клубнику из-за аллергии, причем она появилась у меня уже в зрелом возрасте после перенесенного ОРЗ. Я очень любил клубнику и думал, что это пройдет. Пытался есть несколько раз, но люди шарахались от меня как от прокаженного — на лице, шее и теле появляются красные высыпания. Пришлось отказаться от посадок клубники даже на даче».
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Иван, 57 лет, Дмитров:
«Я вырос в Краснодарском крае, и все детство мы с друзьями воровали кукурузу, кабачки и клубнику с колхозных полей. И вот я решил повторить это перед собственной свадьбой — на мальчишнике. Собрались с ребятами, выпили, и я предложил вспомнить юность и нарвать спелой клубники — как раз был сезон. Отправились на поле всей компанией и нарвались на сторожа. Когда перелезал через забор в нетрезвом состоянии, да еще и с пакетом клубники в руках, конечно, не удержался и полетел вниз.
Почти всю свадьбу стоял стоя, и до сих пор мне больно смотреть на клубнику».
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Егор, 30 лет, Пушкино:
«Меня отвратило от черешни после неудачного свидания. Родственники с Кавказа как раз прислали мне целую коробку вкуснейших ягод, и я наелся ими без задней мысли, как говорится, от души.
Девушка, конечно, делала вид, что ничего не замечает, но попрощалась как-то холодно и больше встречаться не захотела. Это был полный фейл».
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Светлана, 37 лет, Москва
«Мое детство пришлось на лихие 90-е, когда многие питались тем, что растет на огороде. Лето я проводила на даче в Переделкино с дедом и бабушкой. У нас на участке росла огромная, еще довоенная вишня. Так как других витаминов особо не было, меня закормили этой вишней. На столе были вареники с вишней, вишня вяленая, вишня сушеная, варенье из вишни, компоты, просто вишня с сахаром и без, чуть ли не пельмени с вишней… Естественно, когда сейчас я вижу эту ягоду, у меня сводит зубы».
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Галина, 43 года, Москва:
«Я не признаю ни покупную черешню, ни клубнику, потому что все это поливают неизвестно чем, а я боюсь пестицидов. Да и по вкусу все какое-то ненатуральное, химическое. Из сезонного ем только то, что растет на моей даче: овощи, яблоки, груши, смородину».
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