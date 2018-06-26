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Подмосковные сыры, клубника и огурцы пользуются огромной популярностью на ярмарке в Москве
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Подмосковные сыры, клубника и огурцы пользуются огромной популярностью на ярмарке в Москве 

РИАМО 24 минуты назад
Фото: РИАМО
Продукция подмосковных аграриев пользуется большой популярностью у посетителей межрегиональной ярмарки, которая стартовала в Москве 21 июня, всего в работе ярмарки принимают участие 20 представителей Московской области, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
По его словам, ярмарку проводит Московский крестьянский союз. Он был определен оператором Минсельхозпродом Московской области совместно с департаментом торговли и услуг города Москвы.
«Наши сыры, клубника и огурцы стали хитом ярмарки. Огурцы, конечно, луховицкие. Сладкая клубника прямо с грядки из хозяйства «Русская ягода» этого же округа (Луховицы — ред.). И 35 видов сыров крестьянско-фермерского хозяйства «Засима» от фермера из Наро-Фоминска. Овощеводы и животноводы Дмитрова, Можайска, Мытищ и Истры, а также других районов представили свою, не нуждающуюся в рекламе, продукцию», — сказал Разин.
Он уточнил, что самая длинная очередь образовалась к постоянно подвозимой к прилавку клубнике. Фермер «Русской ягоды» не раскрывает сорт клубники и секрет ее выращивания, но утверждает, что она урожайная — может приносить порядка 2 килограммов с куста, а также устойчивая к любым погодным условиям и самое главное — необыкновенно сладкая и душистая.
В московских ярмарках регулярно участвуют тысячи производителей и сельхозпредпринимателей из разных регионов страны. Оборудованные торговые места предоставляют фермерам бесплатно.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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