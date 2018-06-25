«С ногами на стул?»: Юлия Ковальчук вскарабкалась на кремлевскую мебель

Певица Юлия Ковальчук позволила себе вольность. Находясь в Кремлевском дворце, звезда пренебрегла хорошими манерами и воспитанием, чем крайне огорчила своих поклонников, не ожидавших увидеть столь грубые манеры исполнительницы.

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук и ее супруг, певец и музыкант Алексей Чумаков , почтили своим присутствием премию «Выпускник-2018», которая проходила в Кремлевском дворце. Для мероприятия звезда отечественной эстрады выбрала элегантное и изящное платье, в котором поклонники рассмотрели в ней изысканную леди. Однако когда артистка переоделась, вместе с платьем Юлия сбросила оковы светских манер и выставила свои ноги на позолоченный стул Кремля, желая похвастаться новомодными кедами перед поклонниками.

Разумеется, такое преображение крайне огорчило ее почитателей, не ожидавших открытой демонстрации такого пренебрежения к роскошной обстановке и правилам хорошего тона. Ну а обыватели, не входящие в число фанатом певицы, и вовсе были изумлены отсутствием манер и воспитания Юлии Ковальчук, а потому замечания в мгновение ока обрушились на звезду. «Стыдно за вас. С ногами на позолоченный стул» «Ой, нехорошо ставить ногу в обуви на стул в Кремле» «Юлия, где ваши манеры?» «Некрасиво сидите, ноги в разные стороны, да еще с обувью на стул» «Грустно, когда известные артисты вот так позволяют себе вести себя»

С тех пор как Юлия Ковальчук родила дочь, публика отмечает резкие изменения, которые происходят с ее манерами, внешним видом и гардеробом. Всегда утонченная и элегантная звезда сменила лоск на мамские наряды, а когда-то яркие глаза больше не сияют на ее уставшем лице.