Плюшевые «хранители двора» претендуют на победу в проекте «Цветущий город»

Комиссия городского конкурса «Цветущий город» начала знакомиться с участниками. Сегодня эксперты уделили внимание клумбам и «цветущим» арт-объектам в микрорайоне ПЗ. В каждом дворе — своя «изюминка». Прием заявок от создателей ярких цветников, арт-объектов во дворах и на территориях предприятий продолжается в Вологде.

Анютины глазки, бархатцы, хризантемы, лилии, васильки, петуньи, ромашки — даже автор этого цветочного изобилия не может точно сказать, сколько на клумбе растений. Разноцветный ковер растет во дворе дома на Гагарина, 80. Оксана Норина третий год украшает придомовую территорию. Идею в этот раз подхватили и соседи.

«Мы приехали из Архангельской области. Там было принято высаживать цветы около дома: у нас были свои огородики. Вот и здесь я решила продолжить традицию», — поделилась жительница дома № 80 на ул. Гагарина Оксана Норина.

А двор на Гагарина, 56, можно сказать, образцовый. Здесь чистота и порядок: за клумбами после работы ухаживает дворник Ирина Белькова . Работает с душой. Здесь и разноцветье, и рукотворные лебеди. Но удивляют прохожих — плюшевые «хранители двора».

«Изюминка нашего двора — это игрушки. Многие жители выносят старых мишек, панд, заек и других. Сюда и маленькие дети подходят, радуются. Игрушки у нас живут — мы им даем «вторую жизнь» — подшиваем, обновляем», — рассказала жительница дома № 56 на ул. Гагарина Ирина Белькова.

Жители с «золотыми руками» живут и на Гончарной, 8. К привычным клумбам с цветами в этом году решили добавить и необычные арт-объекты. Все — от идеи до воплощения — придумали сами жители. В планах сделать перед домом мини-бассейн и запустить туда игрушечных уток.

«Сначала здесь появился домик, потом плетеный аист. Всем миром делали клумбу. А начали с того, что собрались несколько женщин и решили сделать что-то интересное», — рассказала житель дома № 8 на ул. Гончарной Валентина Прокопьева.

Активных вологжан в 10-й раз объединил проект «Цветущий город» в Вологде. Конкурсная комиссия начала знакомиться с участниками и оценивать цветущие дворы. Эксперты отмечают, что с каждым годом вологжане придумывают более необычные и многоцветные композиции.

«В каждом дворе виден творческий подход самих жителей. Мы обращаем внимание на состояние посадок, на их разнообразие, насколько проявляется своеобразие двора, как расставлены акценты, насколько поддерживается в чистоте эти участки, — прокомментировала член конкурсной комиссии, депутат ЗСО Елена Бахтенко. — Лично мне нравится, что во дворах жители делают сады непрерывного цветения. Высаживаются многолетники, и которые цветут с апреля до октября».

Комиссии предстоит оценить клумбы в пяти номинациях. Жюри назовет лучшие клумбы на территориях предприятий, городских учреждений, а также цветущий двор, арт-объект и цветочный кадр. Заявку можно оставить на сайте городской администрации, на ул. М. Ульяновой, 15, в Департаменте городского хозяйства, в подразделениях Центра по работе с населением Победителей назовут осенью.

Добавим, что сразу несколько заявок на конкурс «Цветущий город» поступило от жителей Лосты.