Восьмилетний мальчик утонул в Краснобаковском районе

21 июня Миша ушёл купаться на реку Ветлуга с друзьями и пропал. 24 июня родители мальчика обратились к волонтёрам.

Мальчик был найден погибшим. Волонтёры и редакция NN.ru приносят соболезнования родным и близким.