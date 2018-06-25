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Восьмилетний мальчик утонул в Краснобаковском районе
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Восьмилетний мальчик утонул в Краснобаковском районе 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
21 июня Миша ушёл купаться на реку Ветлуга с друзьями и пропал. 24 июня родители мальчика обратились к волонтёрам.
Мальчик был найден погибшим. Волонтёры и редакция NN.ru приносят соболезнования родным и близким.
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