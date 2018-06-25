Белла Хадид приняла участие в откровенной фотосессии для мексиканского глянца

Если Джиджи Хадид стала героиней cover story австралийского издания журнала Vogue, то её сестра Белла — мексиканского. И обе модели, кстати, появятся на обложках июльских выпусков.

Белла Хадид, фото из Instagram

В отличие от сестры, Белла приняла участие в довольно откровенной фотосессии: 21-летняя модель позировала фотографу журнала топлес. Как говорится в официальном Инстаграм-аккаунте Vogue, таким образом они хотели «продемонстрировать женскую чувственность».

В этом выпуске мы начинаем захватывающую эпоху большой свободы.

Известно, что автором фотоистории выступил фэшн-фотограф Крис Коллс.

Кстати, на этих фотографиях звезда снова с угрюмым лицом, несмотря на то, что недавно отвечала хейтерам на обвинения в излишней серьёзности и даже надменности.

Ни один мой день не проходит без смеха. Люди говорят, что у меня всегда одно и то же выражение лица. Но они не понимают, что я так смотрю, потому что фотографы гворят мне показать «скуку» или «равнодушие». Но это совершено не обязательно, что я такая.