Ещё
Белла Хадид приняла участие в откровенной фотосессии для мексиканского глянца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Белла Хадид приняла участие в откровенной фотосессии для мексиканского глянца 

Журнал ОК! 1 час назад
Если Джиджи Хадид стала героиней cover story австралийского издания журнала Vogue, то её сестра Белла — мексиканского. И обе модели, кстати, появятся на обложках июльских выпусков.
Белла Хадид, фото из Instagram
В отличие от сестры, Белла приняла участие в довольно откровенной фотосессии: 21-летняя модель позировала фотографу журнала топлес. Как говорится в официальном Инстаграм-аккаунте Vogue, таким образом они хотели «продемонстрировать женскую чувственность».
В этом выпуске мы начинаем захватывающую эпоху большой свободы.
Известно, что автором фотоистории выступил фэшн-фотограф Крис Коллс.
Кстати, на этих фотографиях звезда снова с угрюмым лицом, несмотря на то, что недавно отвечала хейтерам на обвинения в излишней серьёзности и даже надменности.
Ни один мой день не проходит без смеха. Люди говорят, что у меня всегда одно и то же выражение лица. Но они не понимают, что я так смотрю, потому что фотографы гворят мне показать «скуку» или «равнодушие». Но это совершено не обязательно, что я такая.
Журнал ОК!: последние новости
Матч Россия-Уругвай: Наталья Водянова с детьми и другие звезды болеют за своих! С Джастином Бибером все кончено: Селена Гомес флиртует с итальянцами Джиджи Хадид рассказала, как важно научиться говорить «нет»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший муж Арнтгольц рассказал, почему ушел от жены7
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»55
Как купальники из рекламы выглядят в жизни12
Названы «страшные» последствия отказа от курения51
Боня оголилась на футбольном матче90
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение