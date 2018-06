Матч Россия-Уругвай: Наталья Водянова с детьми и другие звезды болеют за своих! 

Прямо сейчас в Самаре проходит матч Россия — Уругавай — третий матч для нашей страны на чемпионате мира по футболу 2018. По итогам первого тайма счет составляет 2:0 в пользу соперника, но футболисты не унывают, а звездные болельщики поддерживают их как могут вместе со всеми россиянами. И игра действительно захватывающая! Болеем вместе со всеми и смотрим подборку фото в Инстаграм!

Дочь Екатерины Климовой и Гела Месхи

Актриса разместила у себя селфи, которое сделала в автомобиле. Остается загадкой, направлялась ли она именно на самарский стадион, однако знаки поддержки налицо и на лице. А также на футболке.

Олеся Судзиловская

Звезда сериала «Универ» и бывший депутат Кожевникова проводит много времени со своими тремя сыновьями (правда, на фото показывает пока только старших). Иван и Максим, очевидно, не только болеют вместе с родителями, но и сами метят в футболисты!

Россия? вперёд! Удачи! @ivanbromaks смотрят на Вас!

