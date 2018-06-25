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Матч Россия-Уругвай: Наталья Водянова с детьми и другие звезды болеют за своих!
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Матч Россия-Уругвай: Наталья Водянова с детьми и другие звезды болеют за своих! 

Журнал ОК! 1 час назад
Прямо сейчас в Самаре проходит матч Россия — Уругавай — третий матч для нашей страны на чемпионате мира по футболу 2018. По итогам первого тайма счет составляет 2:0 в пользу соперника, но футболисты не унывают, а звездные болельщики поддерживают их как могут вместе со всеми россиянами. И игра действительно захватывающая! Болеем вместе со всеми и смотрим подборку фото в Инстаграм!
Екатерина Климова
Актриса болеет вместе с младшей дочерью, которую воспитывает вместе с третьим мужем Гела Месхи. На фото крошка обнимает мяч и, похоже, очень переживает за российских футболистов! «Россия вперёд! Удачи, ребята», — подписала снимок Екатерина.
Дочь Екатерины Климовой и Гела Месхи
Олеся Судзиловская
Актриса разместила у себя селфи, которое сделала в автомобиле. Остается загадкой, направлялась ли она именно на самарский стадион, однако знаки поддержки налицо и на лице. А также на футболке.
Олеся Судзиловская
Мария Кожевникова
Звезда сериала «Универ» и бывший депутат Кожевникова проводит много времени со своими тремя сыновьями (правда, на фото показывает пока только старших). Иван и Максим, очевидно, не только болеют вместе с родителями, но и сами метят в футболисты!
Россия? вперёд! Удачи! @ivanbromaks смотрят на Вас!
A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on  Jun 25, 2018 at 7:13am PDT  Наталья Водянова
А вот и мощная поддержка из-за границы: российская супермодель Наталья Водянова смотрит матч в прямом эфире вместе со старшими детьми Лукасом, Невой и Виктором.
Наталья Водянова с детьми
Александр Ревва
Шоумен Александр Ревва вместе со своей женой Анжеликой находится на стадионе в Самаре и шлет оттуда жаркие приветы своим подписчикам.
Александр и Анжелика Ревва
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