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Голосование в рамках конкурса «Московское качество» продолжается. Определился один из лидеров
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Голосование в рамках конкурса «Московское качество» продолжается. Определился один из лидеров 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичи активно выбирают любимые хлебобулочные изделия, бутилированную воду и спортивные магазины, представленные на конкурсе «Московское качество».
Хлебобулочные и кондитерские изделия представлены в шести номинациях: «Мучнисто-кондитерские изделия (пряники)», «Изделия мучнисто-кондитерские для потребителей с сахарным диабетом», «Изделия хлебобулочные для потребителей с сахарным диабетом», «Хлеб подовый из муки пшеничной высшего сорта», «Сдобные изделия (куличи)», «Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной». В категории «Здоровое питание» горожане назовут лучшую, на их взгляд, столовую питьевую воду, минеральную лечебно-столовую воду и воду для детского питания. А еще — лучший спортивный магазин.
Среди последних пока лидирует «Спортмастер» (см. инфографику). А лучшая столовая питьевая вода, по мнению москвичей, «Наша родниковая». Среди лидеров также «Святой источник» и «Шишкин Лес». Впрочем, как показывает практика предыдущих конкурсов, лидеры голосования могут поменяться буквально в любой день. Вывод — заходите на сайт Московской торгово-промышленной палаты и делайте свой выбор! Кто знает — может быть, именно ваш голос станет решающим? Кстати, с одного IP-адреса можно проголосовать только один раз, поэтому результаты голосования вполне объективны.
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