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В Севастополе бессонницу лечат процедурами сна на ульях с пчелами
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В Севастополе бессонницу лечат процедурами сна на ульях с пчелами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе процедуры посетитель домика ложится прямо на крышку улья, застеленную простыней.
В Севастополе пчеловоды придумали для туристов необычный вид расслабления и терапии.
Полноценный крепкий, а главное оздоравливающий сон проводят прямо в ульях. Выспаться в таком домике, где под матрасом у тебя жужжат тысячи пчелок можно всего за пару часов.
Посетитель домика ложится прямо на крышку улья, застеленную простыней. Поверхность улья теплая, так как пчелы круглый год поддерживают в улье температуру в 36 градусов Цельсия. Практически прямой контакт тела с поверхностью улья позволяет ощущать микровибрации исходящие от улья, оказывают благотворное воздействие на организм.
Двухчасовой сеанс отдыха в таком спец домике заменяет полноценный ночной сон. А производство меда при этом не останавливается. Улей находится снаружи, поэтому внутри — совершенно безопасно. Только полезные вибрации.
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