Не пытайтесь понравиться. Правила поведения в новом коллективе

Далеко не все люди всю свою жизнь работают на одном месте, а иногда им приходится приспосабливаться к новому месту. Чтобы быстро адаптироваться к новым условиям работы и коллективу, следует прислушаться к советам экспертов, которые на своем опыте узнали какую модель поведения стоит выбрать на новом месте.

Детали

Если работника пригласили в новую компанию для решения определенной проблемы, сухие отчеты о ней не смогут помочь в полной мере. Для раскрытия деталей дела стоит пригласить всех, кто имел к нему отношение в прошлом, и обсудить на собрании. Такой разговор лучше сделать теплым, чтобы команда вместе пришла к новым идеям, а за дополнительной информацией можно обратиться к отдельным сотрудникам. Сближение

В коллективе нужно провести некоторое время, чтобы узнать людей поближе и только тогда можно сближаться с кем-то и заводить новых товарищей. Многие совершают ошибку, когда начинают тесно общаться с первыми людьми, которые проявят к ним интерес, и данное правило действует также в личной жизни. В обществе стоит сформировать себе репутацию и узнав о характерах других людей можно сформировать для себя круг из доверенных личностей. Критика

Работу на новом месте нельзя начинать с критики, даже если прошлый проект был более удачным. Колкие замечания по поводу работы руководства или команды не пойдут на пользу имиджу и даже квалификация не исправит этой ошибки. Следует быть осторожнее в выражениях, и не вызывать у команды негативные эмоции. Правила

В первые же дни работы в новом коллективе важно обозначить свою позицию, ориентироваться на эффективность работы и дать коллегам понять какие задачи интересуют в первую очередь. Стоит учитывать ценности и корпоративную культуру компании, при этом не забывая о налаживании отношений с высшим руководством и сотрудниками. Дружелюбие

Для нормального взаимодействия с коллегами достаточно открытости, дружелюбия и адекватных ожиданий. Если же слишком пытаться понравиться команде в надежде получить поддержку или выгоду от такой дружбы — это может указывать на ненадежное сотрудничество. Сторонники всегда станут козырем в деле, но для этого нужно определить кто будет готов поддержать нового коллегу. Также эксперты советуют выявить «агентов доверия» или неформальных лидеров. Эмоциональный интеллект

Чтобы успешно и быстро стать частью уже устоявшейся команды, необходимо воспитывать в себе высокий эмоциональный интеллект. В работе зачастую приходится находить подход к самым разным людям, уметь заводить долгосрочные отношения и обращать внимание на свою персону, чтобы стать успешным. Для продвижения по карьерной лестнице необходимо не только качественно выполнять свою работу, но и решать проблемы внутри команды, чувствовать темперамент каждого сотрудника и их намерения, а также налаживать общение не только в деловой сфере.]]>