Плоскостопие меняет длину ног

Лето — период нарядных босоножек, легких туфелек на каблуках, открытых сандалий. Время, когда можно похвастаться стройными ножками, женщины ждут с нетерпением. Однако длительную прогулку на шпильках выдерживают далеко не все женщины.

Одна из причин отказа от каблучков— плоскостопие. Как узнать, есть ли у вас такое заболевание и как с ним жить? Отвечает наш эксперт врач-невролог Михаил Коровкин.

— Михаил Александрович, неужели плоскостопие так опасно, что с таким диагнозом молодых людей даже в армию не берут?

— Плоскостопие, на первый взгляд, не самая страшная болячка. Однако представьте себе дом, построенный на неровном и неустойчивом фундаменте. Долго ли он простоит? Вначале покосится крыша, затем «просядет» один его угол, потом другой, треснут каменные стены По грубой аналогии также обстоит дело и с человеческим организмом, если в основе его — плоская стопа. Здоровая стопа — это первичный элемент удержания тела в вертикальном положении, она пружинит при ходьбе и прыжках, имеет ровную, мягкую кожу на подошве, выдерживает большую нагрузку без боли. С плоской стопой все наоборот. Боль — первый симптом неблагополучия. «Гудение» и усталость стопы после непродолжительной ходьбы, боль в передней поверхности голени — главные признаки развившегося плоскостопия. Уплощение обоих стоп не бывает равномерным, поэтому если одна стопа уплощена больше другой, меняется длина ног.

— И как эта разница в несколько миллиметров может повлиять на состояние организма?

— Уплощение одной стопы больше другой вызывает разницу длины ног от 4 до 10 миллиметров. Этой разницы достаточно, чтобы угол искривления тазовых костей достиг 5-8 градусов к горизонту. Из-за этого возникает компенсаторное сколиотическое искривление позвоночника с незаметным косметическим дефектом, которое в будущем приводит к развитию сколиоза у детей и к хронической боли в спине у взрослых. Питание мягких тканей плоской стопы значительно снижено, поэтому плоскостопие усугубляет течение варикозной болезни.

— Михаил Александрович, возможно ли самостоятельно поставить себе диагноз?

— Разницу состоятельности стоп уловить легко — осмотрите каблуки своей обуви. При равномерной длине ног каблуки должны быть стесаны симметрично и в равном объеме, при плоскостопии — будет разница. На коже подошвы плоской стопы, в проблемном месте, обязательно появляются натоптыши — слой грубой, омозолелой кожи. Большой палец плоской стопы начинает «смотреть» и «выворачиваться» в сторону, поэтому в его основании, с внутренней стороны стопы, все больше и больше начинает выступать болезненная косточка, из-за которой невозможно носить модельную обувь.

-Михаил Александрович, в чем причина такого «поведения» стопы? Наследственность?

— Наследственная предрасположенность играет в происхождении плоскостопия важнейшую роль.

Впрочем, не сама плоская стопа передается по наследству, а несовершенство соединительной ткани, которое дает начало раннему возникновению варикозно расширенных вен на ногах, появлению грыжевых выпячиваний, геморроя и, конечно, плоскостопия. Однако, существует вид плоскостопия, встречающийся только у молодых женщин. Он вызван ношением модельной обуви на высоком каблуке.

— Чем же так стопам не угодили туфельки на каблуках?

-Дело в том, что природой запрограммировано равномерное распределение нагрузки на два свода стопы. Арка первого располагается поперек стопы, в основании пальцев, а другая арка протянулась вдоль стопы — от пальцев к пятке. Когда женщина встает на высокий каблук, распределение нагрузки на первый, поперечный свод, излишне возрастает. Из-за этого его высота со временем снижается, уменьшается и возможность амортизации при ходьбе, а стопа некрасиво «расползается» по ширине. Для такой деформированной стопы самая удобная обувь — кирзовый сапог или мягкие ботинки «Прощай молодость».

Кстати, американские историки предполагают, что у красавицы Пенелопы, жены легендарного Одиссея, было плоскостопие. Именно по этой причине героический супруг, отправившись путешествовать, никогда не брал ее с собой. Так как Пенелопа не носила обуви на высоком каблуке, предположим, что у нее было именно наследственное плоскостопие, а, может быть, и много других болезней. Куда с такой путешествовать?