Сомнительное будущее. Людям стали вживлять электронные чипы

Недавно стало известно, что в Швеции почти 3,5 тысячи человек добровольно встали на очередь по вживлению чипа. «ВМ» узнала, какая страна на очереди и что ожидать от такого прогресса.

Электронная схема, которая наделала много шума в мировых СМИ размером с пуговицу и помещается она под кожу каждому желающему. Как заявляют сами разработчики микросхемой можно пользоваться как электронным кошельком и ключами. По мнению некоторых европейских экспертов, такое нововведение значительно облегчит жизнь.

— Удобство заключается в том, что устройство находится под кожей и достаточно лишь поднести руку к считывающему устройству и необходимая операция будет проведена. Более того, ваш кошелек останется всегда с вами и его точно не выкрадут, — считает эксперт в области современных технологий Лукас Юханссон.

По утверждению сторонников чипирования, это необходимость современного общества, поскольку мы живем во время цифровых технологий. Возможность чипироваться в скором времени появится у всех граждан Германии. Там уже был такой проект, но чипы вживляли только работникам офисов вместо удостоверений.

С такими убеждениями не согласен программист известного интернет-портала, Михаил Козаков

— Носители таких микросхем должны понимать, что их передвижение будет всегда отслеживаться. А это в свою очередь нарушает право на личную жизнь. Более того, надежность таких чипов не внушает доверие, поскольку на каждую микросхему опытный хакер может нанести вред устройству.

По словам специалистов компании, разработавшей уникальные чипы, отключить микросхему или считать ее посторонним людям — невозможно. Но возникает вопрос — а кассиры в магазинах и банках разве не являются посторонними людьми?

— Современны прогресс доходит до идиотизма. Вы можете себе представить всех людей с вживленными под кожу чипами. Ничего не напоминает — почти сюжет к фантастическому фильму. Но, это было бы смешно, если бы не так грустно, ведь по сути этот чип напоминает браслет на ноге преступника, — сказал футуролог, Аркадий Погребицкий.

— Можно представить, что все города в мире станут одной большой микросхемой, в которой живут люди, не имеющих возможности к передвижению, поскольку нужды покидать жилые помещения не будет необходимости, ведь все будет делаться путем виртуальности и чипов, — звучит не реалистично, но никто же раньше и подумать не мог, что когда-нибудь появится такой смартфон, который может одновременно фотографировать, снимать фильмы, контролировать банковские счета и служить телевизором, — размышляет Погребицкий.

Но некоторые эксперты не видят в чипировании ничего страшного, поскольку вживить себе под кожу микросхему это дело каждого, никто обязать человека не сможет.

— Контроль над человеком уже давно взят. Для этого ненужно иметь под кожей чип, чтобы тебя стерли и всю информацию о тебе. Вся информация о нас уже давно находится в электронных источниках. Даже когда вы заводите себе очередную банковскую карту или оставляете о себе данные в интернете. Чипы это просто очередное баловство, которое в скором времени вольется в общее пользование и станет такой же привычной вещью, как и авторучка, — считает уфолог, Петр Надеждин.