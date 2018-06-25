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Здорово, когда родник рядом
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Здорово, когда родник рядом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«ВМ» опросила читателей на тему: «Какую воду вы пьете»?
Анастасия Яковенко, менеджер турфирмы:
— Всем, кто много путешествует, рекомендую покупать воду исключительно от известных мировых производителей. Что в России, что за границей. Потому что мировые бренды предлагают знакомый продукт высокого качества. А какая-нибудь минералка, разлитая в Буденновском районе Ставрополья, — это кот в мешке.
Ирина Зайцева, домохозяйка:
— С тех пор как появились фильтры для воды, наша семья пьет фильтрованную воду. Ведь вода из крана — вполне нормальная, вкусная, ее нужно только от ржавчины очистить, которая в старых трубах. Единственное — важно фильтры вовремя менять. Я это иногда забываю делать.
Евгений Тимошенко, кардиолог:
— Летом рекомендую всегда носить с собой хотя бы пол-литровую бутылку с водой. Потому что заходить в магазин и стоять в очереди к кассе многим не хочется, и люди терпят — мол, дома попью. Но погуляв два-три часа под солнцем без воды, можно заработать тепловой удар. Поэтому без бутылки — никуда.
Алена Караваева, налоговый консультант:
— Мне повезло, живу рядом с парком «Покровское-Стрешнево». Там есть единственный чистый в Москве родник. Время от времени муж берет три 20-литровых бутыли, садится в машину и едет туда за водой. Вода очень вкусная! Возможно потому, что этот родник еще и святой источник.
Геннадий Булин, пенсионер:
— У нас проблема с водой случилась на даче. Пробурили скважину, пользовались год, а потом отдали в лабораторию на анализ и выяснили, что в ней солей слишком много. Теперь возим в канистрах из Москвы. А дома пьем обычную, из-под крана. Только отстояться даем — иногда хлором пахнет.
Елена Горовец, фитнес-тренер:
— Хотите пить нормальную воду — закажите доставку бутилированной. Но сначала отзывы почитайте. Лично я покупаю воду высшей категории. Она дороже обычной, но минеральный состав лучше: не придется пить разные витаминно-минеральные комплексы. Вообще вода — это очень важно. Многие люди выпивают два-три стакана в день, а остальное чай или кофе. В результате у них хроническое обезвоживание.
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