Кубики не нужны? Новая подруга Аффлека показала неидеальный пресс на прогулке с дочерью и возлюбленным

Похоже, у актера Бена Аффлека и его возлюбленной, продюсера Линдси Шукус , все серьезно: она познакомила его не только с дочерью, но и с родителями.

Фотографы застали Бена и Линдси на прогулке с их собаками. Компанию паре составила дочь Линдси Мэделин и ее родители, Роберт и Кристина. Похоже, что это их первая встреча с Беном! На встречу все оделись по-спортивному, а сама Линдси Шукус выбрала слишком тесные легинсы и завязала над животом футболку, обнажив неидеальный пресс и нависающие бока.

Однако, похоже, Бен Аффлек все равно без ума от возлюбленной и даже не вспоминает об оставленной супруге Дженнифер Гарнер , которая, кстати, тоже не может похвастать идеальным прессом, но и не обнажает его.

А ты стремишься к прессу с «кубиками»?

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Фото:Instagram, East News / BG004/Bauergriffin.com