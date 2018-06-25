Почему православным нельзя молиться ночью

Святые отцы православной церкви придавали ночной молитве особый смысл, считая её одним из самых мощных и полезных методов очищения и озарения души.

Святой Иоанн Златоуст заключал: «Господь особенно приклоняется на милость ночными молитвами», а прп. Исаак Сириянин говорил: «Всякая ночная молитва полезнее тебе всех дневных подвигов».

Однако церковнослужители сходятся во мнении, что мирянам, в отличие от иноков, не стоит молиться ночью, поскольку это действо сопряжено с опасными искушениями, с которыми человеку неподготовленному весьма непросто справится. Но, а если всё-таки у человека есть неиссякаемое желание молиться именно ночью, делать это можно только по благословению его личного духовника.

Отличие между монахом и мирянином

Путь мирянина и монаха — это две разных стези человеческой жизнедеятельности, с отличиями в образе жизни, попечениях и молитвенных совершенствованиях. Не связанные тесными родственными и супружескими узами монахи, не знают хлопот, сопряженных с заботой о близких людях, их умы не заняты многочисленными мирскими проблемами, они не ощущают дефицита времени, категорически не хватающего работающему человеку.

У каждого монаха есть личный духовник, следящий за его духовным развитием и наставляющий в молитвенных практиках.

Иноки живут в собственном мире, зависимом от определённой дисциплины, с чёткой иерархией подчинения и распорядком дня, позволяющим молиться в разное время суток.

Именно поэтому большинство трудов святых отцов, повествующих о правилах молитв, были адресованы инокам, исходя из их особого ритма бытия в монастырях.

Св. Игнатий Брянчанинов пишет: «Монахи суть те христиане, которые оставляют все по возможности земные занятия для занятия молитвою — добродетелию, высшею всех добродетелей, чтоб посредством нее соединиться воедино с Богом…»

Традиция ночных молитв

Традиция ночных молитв восходит к временам становления христианства, когда прятавшиеся от преследования подвижники Христа, только в темное время суток могли безбоязненно возносить свои ежедневные молитвы. Делать им это было не трудно, во-первых, в силу невероятного духовного порыва, и, во-вторых, из-за особенности жизненного уклада — в жарких южных странах, с территории которых начала распространяться эта религия, люди привыкли отдыхать днем, чтобы прохладными ночами заниматься делами. Впоследствии эта практика была усвоена монастырями и постоянные ночные моленья стали частью жизни иноков.

Мощь ночной молитвы

Необычная мощь ночной молитвы состоит, в том, что при её совершении ум человека однозначно сосредоточен на общении с Богом, а в душе воцаряется покой, навеянный как глубинным пониманием слов мольбы, так и зарождающимися в душе благодарностью, покорностью, умилением и любовью.

Св. Златоуст видел её мощь в следующем: «Ночью и ум свободнее можно вознести к Богу, и ночные молитвы к покаянию обратят вас, и их паче дневных послушает Бог. Если ты ночью выйдешь из дома, то заметишь вообще молчание; и твоя душа становится в это время чище, и ум твой легче на молитву».

Мирянам не рекомендуется

Для того чтобы человек мог совершать ночную молитву его воля должна быть обращена к Богу, тело энергичным и собранным, совесть освобождена покаянием, сердце очищено от страстей, а ум отстранен от суеты, но этих обстоятельств очень трудно добиться мирянину, вовлечённому в суматоху современной жизни.

Неподготовленный к ночной молитве обыватель может стать легкой добычей бесов, которые, по мнению Н. Пестова, по непонятным пока причинам «имеют наибольшую власть над миром и иногда мешают в молитве различными „страхованиями“ (наведение чувства боязни, страха, ужаса, непонятными звуками, стуками и, наконец, различными явлениями и видениями)».

Его словам вторит религиозный писатель С. Нилус, описавший произошедший в Оптиной пустыне печальный случай, когда готовившийся принять монашеский постриг молодой человек вопреки запрету духовника совершал самовольные молитвы в ночное время. В результате после очередного ослушания «послушник» выбежал голый из кельи и забежал в храм, где совершалось богослужение. Забравшись на св. Престол он бесновался и выделывал неподобства, а видевшие это монахи не могли ничего поделать, поскольку были обуяны непонятным сковывающим страхом. Лишь иеромонах после недолгого замешательства сбросил обезумевшего с Престола и передал его в руки врачам, которые констатировали у него психическое расстройство, из-за чего он провел остаток жизни в соответствующей клинике.

В книге «Монастырь в миру» прот. Валентин Свенцицкий пишет: «Не надо молиться поздно. До 12 часов ночи молитва должна быть кончена, и молящийся должен отойти ко сну. Мы не знаем всех тайн невидимого мира. Не всё нам открыто, и не всё ведомо. Неведомо нам и то, почему именно в эти поздние часы, после 12-ти, тёмные силы особенно чувствуют своё могущество и нападают на душу с особенной яростью».

Молитва в ночные часы делает душу человека восприимчивее как для доброго, так и для дурного, именно поэтому бесам легче проникать в неё, искушать человека утончёнными соблазнам, тешить его слух ложнми откровениями, разжигать горделивые помыслы и затягивать в заманчивые споры.

В этом же издании отмечено, что зачастую демоны, чтобы обмануть молящихся обретают облик ангелов света, о которых писал и архиепископ Василий (Кривошеин).

В книге «Ангелы и бесы в духовной жизни» он приводит слова преподобного Антония Великого , рассказывавшего своим ученикам об ухищрениях нечистой силы, желающей согнать христианина с праведного пути.

Именно различение, настоящих ангелов света от прикидывающихся ими бесов есть основная проблема, сопровождающая ночную молитву. Мирянин не знакомый со всеми хитростями дьявола может легко поддаться на его уловки, поскольку распознавание этих двух духов идёт не на инстинктивном, а на интуитивном уровне. Именно поэтому Антоний настаивает: «Должно молиться… чтобы получить дар различения духов, дабы, как написано, мы не веровали бы всякому духу», а в мирской жизни у человека нет столько свободного времени, чтобы посвящая себя постоянным молитвам научиться противостоять влиянию тёмных сил.

Ночь для сна О том, что мирянам не нужно посвящать ночь молитвам имеются строки в одном из писем преподобного Амвросия Оптинского: «Спрашиваешь, как приучить питомицу твою к серьезным занятиям… Предложи сперва, чтобы из дня сделали день и из ночи — ночь; а когда в этом будешь иметь успех, тогда можно будет думать и о другом».

Уставший за день организм работающего человека нуждается в восстановлении сил, посредством непрерывного сна, а ночные молитвы непременно разбивают его на отрезки мнимого бодрствования и возможной релаксации.

Блаженный Феодорит Кирский отмечал: «Смотрение Божие… дало… сон сладкий и продолжительный, который может успокоить тело после усталости и сделать его более крепким для трудов следующего дня».

При ведении активного образа жизни у человека должен быть правильный режим сна, а постоянные пробуждения на ночные молитвы способны разбалансировать его психику и нанести непоправимый вред.