«Не забывайте, что мне 16»: Екатерина Старшова ответила на критику откровенных фото

16-летняя актриса Екатерина Старшова прославилась ролью Пуговки в сериале «Папины дочки». Прошли годы и из маленькой девочки она превратилась в своенравного подростка, которому свойственны противоречивые поступки. На днях знаменитость разозлила пользователей пикантным снимком, а в ответ на негативные комментарии решила обозначить свое видение ситуации.

Не все поклонники телесериала «Папины дочки» смирились с изменениями во внешности и характере Екатерины Старшовой. Многие до сих пор ассоциируют ее с маленьким ребенком, не желая замечать, что тот вырос. Ее откровенные снимки в бикини многим не понравились, как и заявления об «обожании клубнички». Фото в купальнике набрали много отзывов, большая их часть была откровенной критикой и Старшова поспешила ответить на нее. «Я понимаю, что каждому человеку хочется высказать свое мнение и каким-то образом, но выделиться из этой серой массы. Именно поэтому у меня открыты комментарии. Я даю вам эту грандиозную возможность показать, что вы из себя представляете. Все эти оскорбления очень абсурдны, но и им есть место быть. Всегда кто-нибудь, но внесет ложку дегтя. Так же прекрасно я понимаю, что нельзя нравиться всем. Ребята, не забывайте, что мне 16 лет. В этом году будет 17. Можно мне уже самой решать, что выкладывать?»

Екатерина подчеркнула, что при желании все «диванные аналитики», которые знают, как ей лучше жить, могут отписаться от ее обновлений в Инстаграме. Старшова также указала, что оскорбляющие ее критиканы показывают свои настоящие лица и подают плохой пример своим детям, которые видят, как родители поливают грязью юную девушку.

Подписчики оценили обращение актрисы: «Делай что хочешь. Я не понимаю, почему все так возмущаются, если бы себя так вела обычная девушка, не актриса, просто обычный человек, на все это бы не обращали бы внимания, но почему-то тебя запомнили все как маленького ребенка и удивляются». «Катенька, не принимайте близко к сердцу слова глупых людей, их будет много у вас на пути». «Пуговка выросла, что сказать, сильно изменилась…» «Ей уже не 7 лет, чтобы перед всеми отчитываться, и она выкладывает нормальные фотографии, да есть фотографии, где она в купальнике, и что? Что тут такого? „Вы просто забыли, что она уже давно не Пуговка, и это был образ, и она не маленькая девочка, людям свойственно взрослеть, меняться“. „Просто те, которые это пишут или монашки, сбежавшие из монастыря или люди старой закалки (взрослое поколение“. „Те, кто недоволен нынешней молодежью, забывает, кто их воспитывает“.