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Тимати, Егор Крид, и другие на открытии женского салона 13 by Black Star Beauty
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Тимати, Егор Крид, и другие на открытии женского салона 13 by Black Star Beauty 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
В среду, 20 июня, состоялось официальное открытие нового женского салона 13 by Black Star Beauty, расположившегося по адресу ул. Большая Дмитровка, 9/1, по соседству с барбершопом 13 by Black Star.
В этот день гости могли бесплатно тестировать ряд услуг салона: touch up укладки/ мастер-класс «как привести себя в порядок за 10 минут», комплиментарный уход для рук, акцент в макияже (подготовка к вечеринке), уход за волосами Redken/Olaplex.
Около 21.00 Тимати перерезал розовую ленточку, объявив об официальном открытии 13 by Black Star Beauty, за пульт встал DJ Philchansky и началась неофициальная часть мероприятия, которую также посетили: Павел (Пашу) Курьянов, Вальтер Чассем, Егор Крид, Анастасия Решетова, Ханна, Скруджи, Дана Соколова, Миша Марвин, Назима, Terry и другие.
В этот вечер не обошлось без сюрпризов: в районе 23.00 к салону подъехал Hummer, Тимати, Егор Крид, Скруджи и Terry забрались на крышу автомобиля и исполнили несколько треков под шум аплодисментов фанатов артистов, перекрывших улицу Большая Дмитровка.
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