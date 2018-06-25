Тимати, Егор Крид, и другие на открытии женского салона 13 by Black Star Beauty

В среду, 20 июня, состоялось официальное открытие нового женского салона 13 by Black Star Beauty, расположившегося по адресу ул. Большая Дмитровка, 9/1, по соседству с барбершопом 13 by Black Star.

В этот день гости могли бесплатно тестировать ряд услуг салона: touch up укладки/ мастер-класс «как привести себя в порядок за 10 минут», комплиментарный уход для рук, акцент в макияже (подготовка к вечеринке), уход за волосами Redken/Olaplex.

В этот вечер не обошлось без сюрпризов: в районе 23.00 к салону подъехал Hummer, Тимати, Егор Крид, Скруджи и Terry забрались на крышу автомобиля и исполнили несколько треков под шум аплодисментов фанатов артистов, перекрывших улицу Большая Дмитровка.