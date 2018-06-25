«Я подаю на него в суд за то что он меня позорит»: жена Ромы Жукова судится с мужем за свое…

Супруга певца Романа Жукова Елена намерена судится с мужем, чтобы отстоять свое доброе имя, после того как артист раскрыл детали их личных отношений в СМИ. В беседе с телеканалом «360» Елена объяснила причину своего решения.

После того как в ряде СМИ появилась информация о том, что певец расстается с супругой из-за ее якобы многочисленных измен и пьянства, Елена решила пойти на более жесткие меры.

«Я на него в суд буду подавать за то, что он меня публично унижает, обзывает меня. Он выставляет на показ вещи, которые должны оставаться личными. Есть умные люди, которые даже при наличии 10 любовниц скрывают все это, а есть глупые, которые выставляют на всеобщее обозрение. Для меня это стыд и позор», — рассказала Елена.

По ее словам, они с Романом до сих пор находятся в отношениях. кроме того весь этот скандал наблюдают не только знакомые и деловые партнеры Елены, но также их шестеро детей.

«Какая у меня теперь репутация. У меня свой бизнес, у меня встречи деловые. он меня принижает. Таким поведением он себя позорит и унижает, прежде всего, себя. Я вынуждена на него подавать в суд за клевету. Такие вещи не должны быть выставлены на публику. Сейчас я нашла адвоката, который будет вести мое дело. При этом когда его пьяным в самолет не пустили, я не шла и не выставляла это обозрение», — добавила она.

Также Елена уверен, что новая пассия артиста очередной «спектакль» ради пиара и денег.

«Это придуманная тема, нет у него любовницы. Люди ради денег готовы на все. Он невменяемый и ему надо психику проверить. Кроме того он очень мстительный и неудовлетворенный в жизни мужчина. Я боюсь, что он людей наймет и мне будет страшно из подъезда выходить», — добавила Елена.

Звезда призналась, что устала от всех этих скандалов и намерена обратиться даже в клинику из-за повышенного на фоне всех этих разборок давления.

«Мне хочется сейчас отдохнуть. я сейчас ослабла. Когда каждый пишет и звонит с вопросами об алкоголизме. Вы меня хоть раз пьяной, шатающейся на улице видели. Со мной рядом дети, которым приходится наблюдать все это. Они не понимают, что вообще происходит. Мы 15 лет прожили вместе и тут такое. Может для кого-то все это очередное шоу, но для меня это не шутки».

Сам Роман уверяет, что супруга ему изменяла долгое время. Он также заявил, что она хочет подавать в суд из-за несуществующих унижений и обвинений.

«Я очень сильно сомневаюсь, что у нее есть доказательства унижения, обвинения и оскорблений с моей стороны, а то что она гуляет и не приходит ночевать домой — общеизвестный факт. Пускай она тявкает, у меня куча сообщений от нее в Whats App, где она оскорбляет мою девушку Ольгу, называя ее последними словами. Я с ней в одном поле срать не сяду «, — заявил певец.

Он также заявил, что готов предъявить в суде обвинения и оскорбления от самой Елены в адрес его новой девушки, которая та отправила в мессенджере в Whats App.

«Речь идет о том, чего не было. Она сама согласилась с тем, что систематически приходит домой поздно и нетрезвая, потому что у нее такой бизнес. пускай она катиться. знать моська, коль лает на слона. Пускай она тявкает, ее проблемы. Если пойдет в суд, то может потерять все, что имеет. Если я начну подавать в суд в ответном иске дело дойдет до алкоголизма и до антисанитарии в ее квартире, вплоть до лишения родительских прав. Если она хочет этой войны, пускай попробует», — заключил Жуков.