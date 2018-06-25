«Мальчик хочет в Тамбов»: что случилось с певцом Муратом Насыровым

Мурат Насыров был одним из самых популярных певцов 1990-х — начала 2000-х годов. Первая же, пусть и не очень серьезная, песня в исполнении Насырова «Мальчик хочет в Тамбов» стала настоящим хитом. А кто из молодежи тех лет не напевал «Я — это ты, ты — это я»? Мурат погиб в 37 лет. Его самоубийство до сих пор вызывает оживленные споры среди поклонников.

Уйгуры

Мурат Насыров родился в 1969 году в столице Казахстана. По национальности его родители были уйгурами и исповедовали ислам. А отец будущего певца даже знал весь Коран наизусть. Религиозная обстановка, в которой воспитывался в свое время Мурат и четверо его братьев и сестер, после его смерти станет для многих его поклонников серьезным доводом в пользу версии об убийстве исполнителя.

Насыров приехал покорять Москву в самом начале 90-х и сразу же поступил в Гнесинское училище на класс вокала. На конкурсе молодых исполнителей «Ялта», где Мурат взял гран-при, его пригласил к себе композитор и продюсер Игорь Крутой . Понятно, что после этого знакомства карьера Насырова резко пошла в гору.

Семья

У Мурата не было отбоя от многочисленных поклонниц, но, к их сожалению, он уже состоял в браке. Со своей супругой, тоже певицей, Натальей Бойко Насыров скрепил отношения по уйгурскому обычаю. Никаких ЗАГСовских штампов в их паспортах не было. Правда, в тот год, когда погиб Мурат, они все-таки собирались пройти и эту процедуру. Тем не менее, за время совместной жизни у пары успели родиться двое детей: Аким и Лия.

В день самоубийства Мурата его малолетние сын и дочь находились в квартире. Кроме них, дома была и мать Натальи Бойко, которая присматривала за детьми. Именно она могла бы стать единственным взрослым свидетелем трагедии. Однако в момент самого прыжка с балкона женщины в комнате не было.

Прыжок с балкона

Ночью 20 января 2007 года Насыров надел концертный костюм и спрыгнул с балкона своей квартиры, находившейся на 5-ом этаже многоквартирного дома. С собой он забрал фотоаппарат и свой автопортрет. Певец умер почти мгновенно.

По столице да и по всей стране тогда поползли самые разнообразные слухи и домыслы. Одни говорили, что Насыров был наркоманом и бросился с 5-ого этажа под воздействием наркотических веществ, другие — что певец страдал шизофренией и в результате очередного помутнения рассудка решил лишить себя жизни, а третьи уверяли, что Насырова убили, так как он не мог покончить с собой по религиозным соображениям.

Версии

На самом деле вскрытие и исследование тела погибшего показали, что незадолго до гибели Насыров никаких наркотиков не употреблял. Единственное, что удалось обнаружить экспертам — это следы медицинского препарата-антидепрессанта. Особенно опасны такие лекарства в сочетании с алкоголем.

Некоторые близкие Насырова утверждали, что в последнее время он действительно страдал от депрессии. Его состояние усугубилось также в связи со смертью друга — гитариста Баглана Садвакасова. По словам тещи, именно покойный Баглан, как утверждал сам Мурат, явился ему в ту страшную ночь. Кроме того, за несколько минут до трагедии Насыров говорил и том, что видел Бога.

Как бы то ни было, мотивы самоубийства известного исполнителя до сих пор остаются неизвестными. О них знал только он сам. Никакой предсмертной записки Насыров не оставил.