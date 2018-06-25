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Доска необрезная: общая информация
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Доска необрезная: общая информация 

Prim.News 2 часа назад
Это основной продукт переработки древесины.
Древесина использовалась в течение многих веков. Популярность продуктов из нее не меняется. Изменились только технологические процессы — и даже это незначительно. Вместо того, чтобы пилить вручную, используются электрические пилы, но большая часть работы с деревом по-прежнему является рубной.
Доска необрезная
Ранее такой вид древесной продукции использовали при строительстве. Современные технологии позволили даже разработать их определенную классификацию. При первом распиливании бревна получается необрезная доска. Его название (с технической точки зрения) указывает на наличие остатков коры на боковых частях. Необрезная доска — основной продукт переработки древесины. Его можно использовать для некоторых грубых работ, а также для дальнейшей обработки.
Доска необрезная разделена на сорта:
0 (A) — столярная доска, которая не имеет узлов и других дефектов. Она часто используется в производстве мебели или в производстве столярных изделий. 1 (B) — не имеет гниения, серьезных повреждений и трещин. Этот материал используется в строительных работах. 2 © — наличие необработанной коры до 10% от общей площади доски. Используется в работах, где эстетические характеристики материала несущественны (ящики, стропила и т.д.).
В зависимости от сорта цена также меняется. Куб необрезной доски второго сорта стоит намного меньше, чем высококачественный материал. Чтобы выбрать качественный материал, вам нужно знать, что искать. Материал не должен быть деформирован: его форма не может быть похожа на дугу, скручена или округлена. Подобное явление возникает при неправильном хранении и обработке древесины. Необрезная доска не должна иметь сколы и выбоины. Это усложнит дальнейшую обработку, может ухудшить внешний вид продукта.
Обратите внимание на количество узлов. Они со временем изгибают волокна. Чем меньше узлы, тем лучше качество доски. На поверхности материала не должно быть глубоких трещин. Это может сократить срок службы.
При заказе вы должны знать толщину, ширину и длину требуемого пиломатериала. Обычная толщина необрезанной доски составляет 25, 30, 40, 50 мм, но если вам нужны другие параметры, возможно индивидуальное производство. Ширина доски обычно стандартизирована и составляет 150 мм, но здесь возможны специальные параметры. Есть еще некалиброванные доски. Они имеют довольно широкий диапазон параметров. Например, в одной партии могут быть доски размером 120 и 150 мм.
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