Что такое роскошь сегодня?

В удивительное время мы живем. Ценности меняются на глазах: показной люкс, дорогой минимализм, быстрый масс-маркет, скромный нормкор, концепция «меньше, но лучше» с прицелом на экологию. С чем только мы не познакомились за последний десяток лет, правда? Но мир на самом деле меняется к лучшему, и это невозможно не признать.

Потребительское поведение людей становится более осознанным и свободным от стереотипов. Например, былой скептицизм по отношению к подержанным вещам практически сошел на нет. Причем с такой силой, что концепция ресейла, по различным данным, самая перспективная на ближайшие десять лет. Модницы залихватски покупают и продают редкие и дорогие товары, практически не теряют в деньгах и не забивают гардероб под завязку. Переход от жертвы моды до дальнозоркого инвестора и хладнокровного шопоголика связан с некоей новой свободой: все меньше людей хотят быть зависимыми от трендов и вещей, все реже испытывают удовольствие от спонтанных (и зачастую истеричных) покупок. «Новым людям» близка мысль, что счастье не в вещах. Оглянитесь: только ленивый сегодня не занимается собой, не интересуется психологией и саморазвитием. И пусть к этому факту можно придраться и отнестись скептически, результат налицо: сегодня многие стараются искать удовольствия в себе, а не в торговых центрах или универмагах.

Так что же с роскошью? Она, безусловно, существует и заключается, как и счастье, в мелочах. Современный люкс на самом деле — это, конечно, все блага цифрового мира и его возможностей. Вот взять, например, тему авто. Еще как будто вчера все брали кредиты на машины и стояли ежедневно в вечерних лютых пробках. Сегодня же можно вообще не покупать автомобиль и чувствовать себя прекрасно. Каршеринг — очевидное преимущество современности. Никаких мыслей о страховках, заправках, мойках. Все, что нужно, — права, деньги на карте и телефон. Летом так вообще все пересаживаются на велосипеды, и, присмотритесь, за ними сидят все чаще не студенты, а солидные мужчины в брюках и рубашках. Конечно, общая картина не как в Европе, где бизнесмен, крутящий педали, — обычное явление, но число велопользователей заметно выросло и у нас. Надо отметить, что и наземным транспортом сегодня пользуются с большим удовольствием — чем не роскошь, когда можно экономить время и выбирать?

С квартирами та же песня. Лет десять назад целью номер один любой пары, например, была покупка жилья с сопутствующими ипотеками и кредитами. Современные люди попроще относятся к гнездованию и предпочитают не зацикливаться на одном месте, экспериментируя не только с районами, но и странами. А помните истории про домики мечты в Испании или Болгарии, на которые скидывались cо всеми родственниками ради прекрасной идеи приезжать туда раз в год? Все это, без сомнений, чудесно, но с помощью того же сервиса airbnb можно менять локацию каждое лето, жить в самых невероятных местах, воображая себя то аристократом, то дауншифтером, в зависимости от пожеланий и возможностей. И это еще одна очевидная роскошь сегодняшнего дня.

Заключительным аккордом, пожалуй, станет опция «не готовить», которая возможна благодаря сервисам готовой и полезной еды. Она, надо сказать, наверное, самый серьезный источник расходов. Здесь кофе, там перекус, на встрече ланч, в супермаркете чего-нибудь просто так — на следующий день по новой. А траты на ненужные ингредиенты (а иногда и продукты), которые простаивают месяцами в лучшем случае, в худшем — выкидываются? В общем, все эти сервисы доставки — реальное спасение для тех, кто решил ступить на скользкую дорожку правильного питания. Без них просто поедет голова от бесконечных подсчетов калорий и жиров.

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