Высокое искусство или смертельная зависимость: в чем причина массового увлечения селфи?

«Я в ресторане (на который копил полгода)». «Я с толпой друзей (которых вижу впервые в жизни)». Я купил билет на самолет (экономкласса)». Социальные сети переполнены фотографиями, по которым можно составить подробнейшую карту всех действий и перемещений человека. И ради удачного селфи пользователи Интернета готовы едва ли не на самоубийство. «ВМ» выяснила, с чем связано столь массовое желание выставить себя на показ и к чему может привести такая бездумная зависимость.

По мнению экспертов, корни у пристрастия к селфи фактически такие же, как у любой зависимости.

— Никого не хочется обидеть, но чаще всего селфи делают люди, у которых ну уж слишком много свободного времени, — считает кандидат медицинских наук, врач-психиатр Наталья Шемчук. — И не потому, что они лентяи. Эти люди просто попали в своеобразный вакуум: они ничем не заняты, не охвачены любимым делом, семьей или банальными социальными нуждами. И в то же время они ощущают одиночество. Это своеобразная просьба: «Заметьте меня, отметьте меня, я есть!».

По словам эксперта, высокохудожественные информативные селфи никаких расстройств не демонстрируют.

— Но когда человек публикует 15 однотипных кадров в день — это уже зависимость, — утверждает Шемчук. — Налицо все признаки: общая охваченность процессом, уделение этому большого внимания, и, если хотите, некий крик о помощи, который человек может даже не осознавать. Это показатель внутреннего психологического дискомфорта, уход от реальности.

Массовый характер такой зависимости, по мнению психиатра, объясним, в первую очередь, развитием технологий.

— У людей есть телефоны, которые позволяют делать съемку в любом месте, в любое время, да еще и в хорошем качестве, — говорит Шемчук. — К тому же, люди отдаляются от реального мира, отдавая предпочтение виртуальности. Они меньше встречаются, меньше беседуют, меньше проводят вместе время. И прямое следствие этого явления — массовое одиночество.

ТОП-3 СЛУЧАЕВ, КОГДА СЕЛФИ — ЭТО СМЕРТЕЛЬНО

— 18-летная жительница Румынии Анна Урсу в 2015 году решила опубликовать эффектное селфи на крыше поезда. На железнодорожную станцию она отправилась с вполне конкретной целью. В поисках идеального ракурса девушка забыла обо всех возможных мерах безопасности и дотронулась до оголенного провода, через который шел ток напряжением в 27 000 вольт. Анна скончалась в больнице, получив ожоги, несовместимые с жизнью.

— 23-летняя Сильвия Ракель попыталась сделать селфи на мосту Пуэнте-де-Триана — одном из самых популярных мест в испанской Севилье. В поисках необычного фона девушка забралась на крутой выступ, одной рукой держась за перила, а другой — настраивая камеру телефона. Потеряв равновесие, Сильвия упала с высоты около пяти метров и получила серьезные травмы. Борьба врачей за жизнь девушки оказалась бессмысленной.

— 22-летний пакистанец Джамшид Хан был сотрудником железнодорожной станции. Юноша решил сделать необычное селфи на фоне движущегося поезда. Однако объектив камеры сыграл с ним злую шутку: Джамшид попросту неверно оценил расстояние до вагонов и не успел отпрыгнуть с путей в сторону.