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3500 шведов стали «киборгами» с микрочипами под кожей
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3500 шведов стали «киборгами» с микрочипами под кожей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Швеции более 3500 человек добровольно согласились встроить себе в руку крошечный RFID-чип (Radio Frequency Identification). Электроника, вживленная прямо под кожу, между большим и указательным пальцем, позволяет им открывать двери без ключей, ездить в общественном транспорте без билета, а также расплачиваться за покупки, используя ладонь в качестве бесконтактной кредитной карты.
Биохакинг — «модернизация» тела человека путем вживления электроники — набирает обороты в последние годы, однако модифицировать свой организм решаются немногие. Тому, что тысячи шведов решились на операцию, можно найти несколько объяснений.
Во-первых, в Швеции сильны идеи трансгуманистов — течения, которое одобряет применение научно-технического прогресса (вплоть до полной замены органов) для улучшения человеческой природы, повышения качества жизни и избавления от недугов, связанных с различными заболеваниями.
Во-вторых, влияние могли оказать общая открытость к внедрению новых технологий и структура национальной системы социального обеспечения, из-за которой шведы готовы охотнее делиться персональными данными, чем другие европейцы.
Жителей Швеции активно чипируют с 2015 года. «Было забавно попробовать что-то новое и узнать, как это сможет облегчить жизнь в будущем», — цитирует AFP 28-летнюю шведку Ульрику Целинг. За последний год «умный» имплантат заменил ей кошелек, а также пропуск в фитнес-клуб.
∎Людям улучшили память, вшив в мозг специальный чип читайте также
Более того, передает агентство, с лета прошлого года шведская ж/д компания SJ разрешает пассажирам оплачивать проезд, зачисляя средства прямо на микрочип. Факт оплаты проверяет кондуктор, сканируя руку.
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