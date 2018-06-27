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Русские шведы Классон и Гранквист сыграют с Мексикой
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Русские шведы Классон и Гранквист сыграют с Мексикой 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В столице Урала на стадионе «Екатеринбург-Арена» все готово для начала очередного матча чемпионата мира по футболу в группе «F» между сборными Швеции и Мексики. В составе футбольной «Тре крунур» на поле выйдут Виктор Классон и Андреас Гранквист, игравшие в российском «Краснодаре».
Вместе с парой русских шведов на поле в составе скандинавской сборной выйдут голкипер Ольсен и полевые игроки Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Берг и Тойвонен.
Мексиканцы также объявили состав на игру. Против сборной Швеции в стартовом листе числятся вратарь Очоа и в поле Морено, Сальседо, Альварес, Лайюн, Эррера, Гальярдо, Вела, Гуардадо, Лосано и Эрнандес.
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