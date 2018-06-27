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Тренер: сборная Мексики потерпела поражение от шведов в матче ЧМ из-за смены стиля в игре
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Тренер: сборная Мексики потерпела поражение от шведов в матче ЧМ из-за смены стиля в игре 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики проиграла шведам в матче чемпионата мира на «Екатеринбург— Арене» в том числе, из-за смены стиля игры. Об этом сообщил тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.
Сборная Швеции одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
"Я впал в излишний пуризм, мы думали, что сможем разбить команду, которая играет в один и тот же футбол каждый день. Когда мы играли в футбол против команды прямого футбола, мы играли с тремя защитниками сзади, сегодня я решил выстроить четверых. Нам не удались проникновения в последнюю треть поля, эта одна из причин, по которой мы не забивали. Мы позволили забить себе три гола — это очень много", — сказал Осорио.
Он добавил, что последние три минуты матча был в сильном напряжении и был не очень доволен действиями мексиканских защитников.
"Чему я научился сегодня? Нужно пресекать возможность атак в воздухе, не отказываясь от игры в своем стиле. Мы приняли во внимание, что случилось. Сейчас не время для сожалений, мы будем играть с соперниками, которые придерживаются другого стиля, мы проанализируем этот матч, извлечем ошибки", — сказал Осорио.
В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в плей-офф чемпионата мира.
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