Тренер: сборная Мексики потерпела поражение от шведов в матче ЧМ из-за смены стиля в игре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. / ТАСС /. Сборная Мексики проиграла шведам в матче чемпионата мира на «Екатеринбург— Арене» в том числе, из-за смены стиля игры. Об этом сообщил тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.

Сборная Швеции одержала победу над командой Мексики со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

"Я впал в излишний пуризм, мы думали, что сможем разбить команду, которая играет в один и тот же футбол каждый день. Когда мы играли в футбол против команды прямого футбола, мы играли с тремя защитниками сзади, сегодня я решил выстроить четверых. Нам не удались проникновения в последнюю треть поля, эта одна из причин, по которой мы не забивали. Мы позволили забить себе три гола — это очень много", — сказал Осорио.

Он добавил, что последние три минуты матча был в сильном напряжении и был не очень доволен действиями мексиканских защитников.

"Чему я научился сегодня? Нужно пресекать возможность атак в воздухе, не отказываясь от игры в своем стиле. Мы приняли во внимание, что случилось. Сейчас не время для сожалений, мы будем играть с соперниками, которые придерживаются другого стиля, мы проанализируем этот матч, извлечем ошибки", — сказал Осорио.

В турнирной таблице группы F сборные Швеции и Мексики набрали по 6 очков и вышли в плей-офф чемпионата мира.