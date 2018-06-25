Махальщицы в русских банях: что они делали

Неотъемлемой частью русской бани XVI-XVIII веков были натиральщицы — обычно на эту должность нанимали красивых, статных девушек из низших сословий.

Профессия «махальщицы»

Как правило, подобные услуги оказывались только представителям высших сословий, в банях для простонародья было принято самообслуживание.

Парная комната представляла собой квадратное или прямоугольное помещение с дощатым полом. По краям его находились скамьи для сидения, а в центре было пусто: тут должны были располагаться клиенты.

Начиналась банная процедура с того, что особые «паровые» мужики проветривали парную, плескали на камни кипяток — для этого использовались бадьи, шайки, реже ковши или кружки. Когда, на их взгляд, пара было нагнано достаточно, они звали девок, именовавшихся растиральщицами или махальщицами. Те входили и первым делом разбрызгивали по стенам настои душистых трав, застилали пол — зимой свежим сеном, а летом цветочными лепестками. Далее звали клиентов: «Пожалуйте на парок!»

После этого натиральщица усаживалась в центре помещения, а посетители располагались вокруг нее. Девица брала березовую или дубовую ветку и начинала обмахивать ею клиентов, предварительно «зачерпывая» густой пар. Работа была тяжёлая, поэтому через какое-то время девушку сменяла другая махальщица.

Если посетитель хотел получить от натиральщицы полный «сервис», он заказывал себе отдельный кабинет (обычно это бывал просто небольшой закуток, где клиент оставался с банщицей наедине). Там девушка мыла клиента и хлестала его веником.

Банные «девы»

Вот описание из дневника голштинского дворянина Фридриха Вильгельма Бергхольца, побывавшего в России в 1721 году:

«Русские и чухонские женщины, прислуживающие там, превосходно знают своё дело. Они, во-первых, умеют дать воде, которую льют на раскалённые печные кирпичи, ту степень теплоты или холода, какую вы сами желаете, и, во-вторых, мастерски ухаживают за вами. Сначала, когда полежишь немного на соломе, которая кладется на полке и накрывается чистою простынею, они являются и парят вас на этом ложе березовыми вениками, сколько вы сами хотите, что необыкновенно приятно, потому что открывает поры и усиливает испарину.

После того они начинают царапать везде пальцами, чтобы отделить от тела нечистоту, что также очень приятно; затем берут мыло и натирают им все тело так, что нигде не останется ни малейшей нечистоты; наконец, в заключение всего, окачивают вас, по желанию, теплою или холодною водою и обтирают чистыми полотенцами. По окончании всех этих операций чувствуешь себя как бы вновь рожденным».

Подобная практика оказания женщинами банных услуг мужчинам, по-видимому, встречалась и в частных банях, являясь частью традиционного русского гостеприимства.

Николас Витсен в «Путешествии по Московии» констатирует: «У людей знатных отдельные бани в своих домах, где девушки моют купающихся мужчин и женщин… В бане стоят друг над другом 2—3 ряда лавок, на которые каждый может лечь голым. Самые верхние скамьи — самые жаркие. Обслуживают девушки или, если хотят, слуги; они трут тело и ополаскивают его, а также слегка бьют, чтобы открылись поры».

Свидетельство об этом оставил и немецкий путешественник Адам Олеарий: «Для мытья отряжают женщину или девицу. Если у кого в гостях моется близко знакомый и любезный приятель, то к нему относятся очень внимательно, ухаживают за ним и берегут его. Хозяйка или дочь её приносит или присылает обыкновенно в баню несколько кусков редьки с солью, а также хорошо приготовленный прохладительный напиток».

А вот как описывает работу натиральщиц в поэме «Руслан и Людмила» Пушкин, который, похоже, не понаслышке был знаком с этими реалиями:

Прелестные, полунагие,

Вкруг хана девы молодые

В заботе нежной и немой

Теснятся резвою толпой…

Над рыцарем иная машет

Ветвями молодых берез..

И жар от них душистый пышет;

Другая соком вешних роз Усталы члены прохлаждает

И в ароматах потопляет

Темнокудрявые власы…

Только мытье

Оказывали ли натиральщицы своим клиентам интимные услуги? Автор книги «Баня. Очерки этнографии и медицины» Андрей Дачник уверяет, что на Руси это не было в обычае, в отличие от Европы: «В России девушки в русских банях действительно просто мыли посетителей, часто весьма „равнодушно“».

К концу XVIII столетия стараниями Екатерины II бани разделились на мужские и женские, и профессия натиральщицы в мужском отделении практически исчезла. Теперь посетителей мужского пола парили крепкие мужики — банщики. Но вот обмахиваниями они не занимались, и остальным тоже. Правда, вплоть до середины XIX века натиральщицы продолжали работать в банях «высшей категории», предназначенных для аристократии.