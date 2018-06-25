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Пряники, матрёшки и бусы: что покупают болельщики на память о Калининграде
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Пряники, матрёшки и бусы: что покупают болельщики на память о Калининграде 

Клопс.Ru 1 час назад
Гости ЧМ-2018 скупают в Калининграде пряники, матрёшки и бусы. Об этом «Клопс» рассказали торговцы сувенирами.
"Популярно всё, чем знаменит Калининград. Берут марципаны, пряники с видом Кёнигсберга и янтарь", — рассказала Анжелика, продавец сувенирного магазина на фан-зоне.
"У нас охотно берут открытки с видами Калининграда и Кёнигсберга, магнитики и брелоки с янтарем ", — отметила сотрудник другого магазина Анастасия.
"Болельщики очень отличаются по своим предпочтениям — если хорватам только матрёшки подавай, то марокканцы и испанцы сегодня потянулись за украшениями из янтаря. Очень хорошо покупают бусы, кулоны и ювелирные изделия. Швейцарцы вообще ничего не брали" — рассказывает Светлана.
"Всякую мелочёвку разбирают, которую можно кинуть в рюкзак —кулоны, брелочки, магнитики, янтарное мыло. Спрос не такой большой ", — объяснила сотрудник ещё одного сувенирного магазина.
"Мы ждали чемпионата и готовились, но, видимо, футбольная публика — не наша целевая аудитория. Несмотря на то, что у нас магазин есть и на фан-зоне, покупателей очень мало", — посетовала Ирина, менеджер магазина, торгующего изделиями из янтаря.
При этом все продавцы сувениров сошлись во мнении о самом популярном у болельщиков товаре. Это матрёшки.
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