Пряники, матрёшки и бусы: что покупают болельщики на память о Калининграде

Гости ЧМ-2018 скупают в Калининграде пряники, матрёшки и бусы. Об этом «Клопс» рассказали торговцы сувенирами.

"Популярно всё, чем знаменит Калининград. Берут марципаны, пряники с видом Кёнигсберга и янтарь", — рассказала Анжелика, продавец сувенирного магазина на фан-зоне.

"У нас охотно берут открытки с видами Калининграда и Кёнигсберга, магнитики и брелоки с янтарем ", — отметила сотрудник другого магазина Анастасия.

"Болельщики очень отличаются по своим предпочтениям — если хорватам только матрёшки подавай, то марокканцы и испанцы сегодня потянулись за украшениями из янтаря. Очень хорошо покупают бусы, кулоны и ювелирные изделия. Швейцарцы вообще ничего не брали" — рассказывает Светлана.

"Всякую мелочёвку разбирают, которую можно кинуть в рюкзак —кулоны, брелочки, магнитики, янтарное мыло. Спрос не такой большой ", — объяснила сотрудник ещё одного сувенирного магазина.

"Мы ждали чемпионата и готовились, но, видимо, футбольная публика — не наша целевая аудитория. Несмотря на то, что у нас магазин есть и на фан-зоне, покупателей очень мало", — посетовала Ирина, менеджер магазина, торгующего изделиями из янтаря.

При этом все продавцы сувениров сошлись во мнении о самом популярном у болельщиков товаре. Это матрёшки.