Знаменитая ведущая поделилась интимными фото с возлюбленным

Ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева наслаждается обществом хип-хоп-исполнителя Элджея. Парочка нежится та турецком курорте.

Настю и Элджея впервые застукали вместе месяц назад. Однако тогда молодые люди не стали подтверждать роман. Девушка лишь намекнула, что отправляется в отпуск в компании таинственного незнакомца.

Видимо совместный отдых так сблизил знаменитостей, что они решили больше не скрывать своих отношений. В социальных сетях Настя и Элджей опубликовали совместные фотографии.

На снимках Ивлева нежно обнимает полуголого возлюбленного. Интимность и чувственность снимка говорит сама за себя — молодым людям очень хорошо вместе.

В комментариях ведущая получила массу поздравлений и пожеланий. Многие поклонники начали фантазировать о скорой свадьбе знаменитостей.

"Ждем появление первых детей😐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", «Вы очень красивая пара❤️💜», «Такие милые💗», «Ивлеву никто не достоен кроме Элджея. Они подходят друг другу 😁😁😘😘», «Так вы чо рили мутите?😱», «Красивая пара, хорошо смотритесь вместе😌 счастья вам♥️», — писали пользователи Сети.