Ещё
Знаменитая ведущая поделилась интимными фото с возлюбленным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитая ведущая поделилась интимными фото с возлюбленным 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева наслаждается обществом хип-хоп-исполнителя Элджея. Парочка нежится та турецком курорте.
Настю и Элджея впервые застукали вместе месяц назад. Однако тогда молодые люди не стали подтверждать роман. Девушка лишь намекнула, что отправляется в отпуск в компании таинственного незнакомца.
Видимо совместный отдых так сблизил знаменитостей, что они решили больше не скрывать своих отношений. В социальных сетях Настя и Элджей опубликовали совместные фотографии.
На снимках Ивлева нежно обнимает полуголого возлюбленного. Интимность и чувственность снимка говорит сама за себя — молодым людям очень хорошо вместе.
В комментариях ведущая получила массу поздравлений и пожеланий. Многие поклонники начали фантазировать о скорой свадьбе знаменитостей.
"Ждем появление первых детей😐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", «Вы очень красивая пара❤️💜», «Такие милые💗», «Ивлеву никто не достоен кроме Элджея. Они подходят друг другу 😁😁😘😘», «Так вы чо рили мутите?😱», «Красивая пара, хорошо смотритесь вместе😌 счастья вам♥️», — писали пользователи Сети.
Напомним, в этом году Ивлева впервые высупила в качестве ведущей премии Муз-ТВ, где заменила беременную Леру Кудрявцеву. Добавим, что Настя не только телеведущая, но и видеоблогер. На ее страницу в Сети подписано чуть мене восьми миллионов человек. Весной 2017 года Анастасия стала ведущей трэвел-шоу «Орел и решка. Перезагрузка» на телеканалах «Пятница!» и «Интер». Коллегой Насти стал украинский диджей и шоумен Антон Птушкин. По словам телеведущей, именно популярность в Instagram помогла попасть ей на телевидение.
Дни.ру: последние новости
Россиянка раздразнила яйцами голодного британца и подарила огурец Актриса "Голодных игр" призналась в лесбиянстве 52– летняя Салтыкова показала шикарное тело в бикини
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший муж Арнтгольц рассказал, почему ушел от жены20
Названы «страшные» последствия отказа от курения52
Боня оголилась на футбольном матче90
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»66
Безруков впервые показал дочь Машу4
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение