Собачья радость: оригинальный стул-подставка для миски. Мастер-класс

В последнее время хорошим тоном считается реставрировать старые вещи, вместо того чтобы просто выбрасывать их на свалку. Однако что делать, если предмет полностью утратил свои функциональные свойства и никакая реставрация не поможет ему снова их обрести? Даже когда дела совсем плохи, не спешите избавляться от своего домашнего антиквариата. Ведь безвыходных ситуаций не бывает. Сегодня на примере старых, непригодных к использованию стульев мы хотим продемонстрировать вам, что даже самым потрёпанным жизнью предметам можно найти новое неожиданное применение.

Итак, если в вашем хозяйстве обнаружились старые неприглядные деревянные стулья, на которых уже небезопасно сидеть, используйте их как подставку для собачьих мисок. Даже если у вас нет домашнего любимца, вы можете сделать оригинальный подарок кому-нибудь из знакомых — хозяев собаки крупной породы.

Начинать работу с любым старым деревянным предметом необходимо со шлифовки поверхностей. С помощью специальной шкурки снимите со стула остатки лака, краски и загрязнений, которые могут помешать вам нанести новый слой краски. Начертите круг на сиденьи стула. Его диаметр должен быть равен самому большому внутреннему диаметру собачьей миски.

Теперь необходимо сделать отверстие. Наиболее удобный инструмент для этой работы — электрическая ножовка. Просверлите дрелью дыру, достаточную для того, чтобы в неё вошёл лобзик вашей электрической ножовки и приступайте к процессу выпиливания.

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Вставьте в отверстие собачью миску, чтобы убедиться, что вы сделали отверстие подходящего размера. Если миска помещается в дыру и не выпадает из неё, у вас всё получилось.

Теперь можно покрыть изделие краской или лаком и познакомить собаку, которой предназначался подарок, с её новым обеденным стулом.

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