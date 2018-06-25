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Продавцы у Центрального рынка: иностранцы не знают крыжовника и земляники
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Продавцы у Центрального рынка: иностранцы не знают крыжовника и земляники 

Клопс.Ru 59 минут назад
Многие иностранные болельщики никогда не пробовали земляники и крыжовника, чёрная смородина им тоже незнакома. Об этом корреспонденту «Клопс» рассказали продавцы, торгующие у Центрального рынка.
“Болельщиков много к нам приходит, спрашивают, интересуются. Сейчас ягодный сезон и многие их разновидности им незнакомы. Сегодня вот марокканец фотографировал землянику — удивлялся, какая маленькая ягодка. Попробовал и всем видом показал, что вкусно”, — рассказывает продавец Ирина. «Покупают охотно те ягоды, что им знакомы. Например чернику, малину и вишню, — делится ее соседка. — Я всем даю попробовать наши ягоды. Чёрная смородина у них вызывает странные эмоции и еще крыжовник, а вот малину пробуют с удовольствием, говорят — „гуд“.
Как заверили торговцы ягодами, цены на товар для иностранцев они не поднимают.
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