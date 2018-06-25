Продавцы у Центрального рынка: иностранцы не знают крыжовника и земляники

Многие иностранные болельщики никогда не пробовали земляники и крыжовника, чёрная смородина им тоже незнакома. Об этом корреспонденту «Клопс» рассказали продавцы, торгующие у Центрального рынка.

“Болельщиков много к нам приходит, спрашивают, интересуются. Сейчас ягодный сезон и многие их разновидности им незнакомы. Сегодня вот марокканец фотографировал землянику — удивлялся, какая маленькая ягодка. Попробовал и всем видом показал, что вкусно”, — рассказывает продавец Ирина. «Покупают охотно те ягоды, что им знакомы. Например чернику, малину и вишню, — делится ее соседка. — Я всем даю попробовать наши ягоды. Чёрная смородина у них вызывает странные эмоции и еще крыжовник, а вот малину пробуют с удовольствием, говорят — „гуд“.

Как заверили торговцы ягодами, цены на товар для иностранцев они не поднимают.