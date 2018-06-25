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Как девушки меняют себя до неузнаваемости: шокирующее видео-разоблачение
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Как девушки меняют себя до неузнаваемости: шокирующее видео-разоблачение 

Ридус 51 минуту назад
Искусство мейкапа в современном мире достигло таких высот, что с помощью кисточки и красок можно измениться до неузнаваемости. Теперь хитрые девушки добавили в свой арсенал преображения ещё и скульптурирование. Так, овладев этим умением, можно слепить себе новый нос, подрезать скулы и изменить разрез глаз и тем самым буквально превратить себя в другого человека, поменяв не только лицо, но и национальность.
Впрочем, интернет-пользователи, просмотрев многочисленные ролики, гуляющие по Сети, заявили, что всё это всего лишь ловкий видеомонтаж. А как считаете вы?
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Женский форум
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