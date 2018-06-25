Почему мы выбираем не тех спутников жизни

Вы встречали несчастливые семьи? Я — да. Причем их несчастье бывает трудно разглядеть — так хорошо оно прячется за изящным «семейным фасадом».

Что же выдает несчастливых в браке людей? Глаза. Взгляд. Он как будто потерянный, заблудившийся. Возникает такое ощущение, что произошел сбой в программе и этот человек совершенно случайно телепортировался не в то место и не к тем людям.

«Я вышла за него замуж, потому что этого хотела моя мама. Только потом я поняла, что у нас с ним нет ничего общего. Понимаете? Вообще ничего. И я сейчас расплачиваюсь за свои ошибки», — примерный монолог того, кто совершил ошибку.

Почему многие, вступая в брак, выбирают не тех?

Мы не знаем / не понимаем себя

Счастье — понятие очень и очень многогранное. А потому, чтобы стать счастливее с другим человеком, надо знать, что же для нас самих является счастьем. К сожалению, мы мало знаем себя и, соответственно, ищем партнера по самым стандартным требованиям («Мне нужен добрый», «Мне нужен человек с чувством юмора», «Мне нужен привлекательный»), а потом удивляемся возникшим проблемам.

Примеры.

«Я искала доброго человека, а оказалось, что он вообще никому не отказывает. Порой сидим с детьми голодные, а он все где-то по гаражам, друзьям бесплатно чинит машины».

«Я искала остроумного парня, а оказалось, он, кроме как шутить, ничего не умеет. Профессионально не растет, начальником быть не хочет, все отшучивается. А я считаю, мужчина должен подниматься по карьерной лестнице».

Что делать? Не хвататься за первого попавшегося, который предложил встречаться/жениться, а прежде просканировать себя, если вы еще этого не сделали. Прогнать себя по всем жизненным сферам: что приемлемо, что нет, что любите, а что ненавидите.

Юмор. Любите ли вы юмор? Если да, то какой? Смеетесь только над безобидными шутками? Или принимаете шутки с подколами? Работа. Какая она должна быть у мужчины? С постоянным или переменным заработком? Какой уровень зарплаты допустим для вас? А для партнера? Нужно ли вам, партнеру стремиться к повышению? Или и так сойдет?

Таким образом, нужно просканировать свои предпочтения в сферах: друзья, дети (в том числе наказание детей), хобби, семейные традиции, посещение родственников, конфликты и их разрешение, вредные привычки (какие для вас допустимы, какие точно нет) и т. д. Чем лучше вы проведете детализацию своих предпочтений, тем легче вам будет определиться с требованиями в выборе партнера.

Мы не понимаем других

Некоторые заключают себя узами брака, не сняв «розовые очки». Например, находясь в состоянии сильной влюбленности и/или утопая в ожиданиях. Причем свои ожидания обычно не озвучиваются: «Догадайся, мол, сам (а)». Все это мешает нам адекватно оценить человека.

Что делать? Зарубежные психологи, изучающие эту проблему, считают, что перед вступлением в брак нужно составлять детальный психологический портрет избранника с помощью тестирования, а к 2100 году это будет считаться нормой. Но, как показывает мой опыт, многие люди к психодиагностике относятся настороженно. А молодые люди, с которыми я общалась, любили только тесты интеллекта плюс некоторые проективные, и то только за интересные задания. Какой уж тут полный психологический портрет?

Как узнать партнера без психологической диагностики, чтобы не попасть впросак?

Беседовать.

В первом пункте я писала, что надо говорить с собой, узнавать о себе как можно больше. Соответственно, по такому же плану надо узнавать все о своем избраннике. Спрашивать о его детстве, отношениях с родителями, о друзьях, вредных привычках, узнать отношение к детям (не планирует — планирует, если да, то сколько), какие были наказания в семье, какие детские наказания считает допустимыми, какой он видит будущую жену, какие предъявляет требования к ней, а какие — к себе как к мужу. Пункты насчет требований к жене и к мужу, а также домашние обязанности следует обсудить до замужества и особенно тщательно. В противном случае есть риск внезапно обнаружить себя в роли домработницы.

Что еще надо узнать? Отношение партнера к власти и унижению, отношение к деньгам, спорту, религии. Также следует узнать, что для партнера означает понятие «верность» (конкретно, с примерами), что является предательством (опять же, с примерами), узнать его отношение к вопросам здоровья, к пожилым людям и т. д.

Наблюдать

Если вы только познакомились, вполне вероятно, что ваш избранник/избранница еще ходит на цыпочках, пытаясь понравиться. Хотите узнать, как в будущем ваш партнер будет относиться к вам? Понаблюдайте за его манерой общения с близкими родственниками. Если вы оцениваете мужчину, посмотрите, как он общается с мамой, сестрой, тетей, бабушкой. Если он грубит сестре, постоянно сердит на маму, говорит о бабушке нелицеприятные вещи, пора задуматься. Более чем вероятно, он будет так же поступать и с вами, потому что привычка — дело такое, неискоренимое.

Ну а поведение в машине, особенно в сложной дорожной ситуации, покажет вам его поведение в стрессе: теряется — не теряется, находчив ли, остается вежливым или сквернословит и т. д. Вообще наблюдать можно за самыми разными ситуациями. Не ленитесь и не упускайте такую возможность.

Мы не сопоставляем безумства

Коуч и консультант в области стресс-менеджмента Антон Моторин говорит: «Все мы по-особенному сумасшедшие. Мы определенно невротичны, неуравновешенны и незрелы, но не знаем деталей, потому что никто никогда не воодушевлял нас на их поиск». И, получается, основной задачей нашего партнера будет являться принятие наших внутренних «безумцев». Кто-то приходит в ярость при спорах, кто-то невротичен в новой обстановке, кто-то впадает в жуткую панику по причине аэрофобии, кто-то при сильном волнении опустошает холодильник, кто-то не выносит даже малейшего голода и в этот момент очень злится.

Что делать? Полезно задать друг другу вопрос: «А в чем твое безумие?» или «В каких ситуациях ты ведешь себя крайне необычно?» А дальше уже смотреть, сможете ли вы спокойно или хотя бы адекватно принимать «безумство» другого.

Мы не умеем быть счастливыми

Говорят, для счастья надо совсем немного. Если утром вам было чем позавтракать, если у вас есть крыша над головой, если вы здоровы — вы счастливы. Но мы не привыкли быть счастливыми «просто так», а потому ищем счастье где-то на стороне. В результате находим того, кто усложняет наш путь к счастью.

Почему? А вот опять все идет из детства. Влюбился школьник в свою сверстницу, «летал на крыльях», писал стихи, учиться стал лучше, а она раз и поцеловала другого. И в результате у мальчика формируется установка: «Любви без боли не бывает». А потому при поиске новой любви он уже будет выбирать бунтарку или провокаторшу конфликтов. И станет отказывать морально здоровым кандидаткам, потому что они покажутся ему скучными, слишком здравомыслящими или слишком уравновешенными.

Именно из-за неверно сформированной в детстве/юности модели «здоровых отношений» мы порой пропускаем достойных людей. Хотя у кого из нас не было травм?

Что делать? Находить счастье в мелочах и бороться с травмами. И если не психотерапией, то хотя бы их самоосознанием и перепрограммированием. «Неохота быть одной»

Одна моя подруга довольно продолжительное время находила себе только психологически неблагополучных партнеров, с которыми ей, соответственно, не везло. Один не работал, другой страдал вредными привычками, а третий оказался абьюзером. На мой вопрос «Зачем ты таких находишь?» она ответила: «Неохота быть одной».

С одной стороны, все мы понимаем, торопиться в выборе спутника жизни нельзя. А с другой — общество до сих пор диктует нам, что «одиночество — это плохо». Одни отказываются приглашать одиночек на семейные мероприятия, другие стесняются приходить «единолично» в кино или ночной клуб, а у третьих высокая потребность быть нужными, поэтому они ищут постороннего, порой недостойного человека противоположного пола.

Что делать? Без коммуникаций, конечно же, нельзя, мы же все-таки существа социальные. Но ведь свое общение можно реализовать и в других сферах — в работе, общественной жизни, праздниках, хобби, путешествиях. Это лучше, чем ввязываться в деструктивные отношения с человеком, которого вы практически не знаете.

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