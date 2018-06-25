Нотариусам предложили регистрировать браки

Соответствующее предложение прозвучало на «круглом столе» в Совете Федерации , где обсуждались идеи совершенствования семейного законодательства. В частности, речь шла о выездной регистрации, когда марш Мендельсона звучит не в ЗАГСе, а где-то еще. Например, в историческом месте. Или в какой-то особенно романтичной обстановке. Однако в федеральных законах этот вопрос не урегулирован.

Кроме того, есть и другая свадебная сложность: некоторые пары хотят стать семьей в определенный красивый день. Поэтому, к примеру, когда начинается запись на 14 февраля, около отделов ЗАГС собираются очереди из сотен пар, желающих оформить отношения именно в День всех влюбленных.

Влюбленные очереди возникают и накануне наступления «круглых» или «красивых» дат, например 08.08.18. Тогда ЗАГСы вынуждены вести запись за полгода до наступления «горячей» даты, а потенциальные молодожены разбивают палаточные городки и ведут свою собственную «живую» очередь.

Член правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко, выступавшая на «круглом столе», предложила для решения этих проблем предоставить возможность регистрации брака нотариусам. По мнению председательствующей Елены Мизулиной и участников заседания, эта идея заслуживает внимания.

Эксперты напоминают, что в этом году начнет действовать единая электронная база ЗАГСов. Нотариусы получат к ней доступ. Так что теоретически нотариусы могли бы вносить туда данные о зарегистрированных браках. Или стать внешним представительством ЗАГСов.

Эксперты подчеркивают: закрывать свадебные залы ЗАГСов не предлагается. У новобрачных будет выбор: жениться по старинке в ЗАГСе или оформить брак через нотариуса. Кому как удобно.

В ряде стран возможность заключения браков нотариусами уже реализована. Так, в Испании за первый год после появления закона, наделяющего нотариусов полномочиями по оформлению браков и разводов, 2300 пар заключили брак в нотариальных конторах. По мнению экспертов, ведение подобной практики в нашей стране помогло бы решить ряд других проблем. Регистрация брака будет возможной и в кабинете нотариуса, и вне помещения нотариальной конторы. Кроме того, по словам экспертов, благодаря цифровизации в будущем будет возможно заключение нотариусом брака между гражданами, находящимися в разных городах. Скажем, жених сможет прийти в нотариальную контору Красноярска, а невеста — Москвы. Покинут кабинеты нотариусов молодожены уже в статусе мужа и жены.