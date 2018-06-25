Позорные ролики, зеленка: мужчины мстят россиянкам за флирт с болельщиками-иностранцами

«Эй, русская чернильница! Эй, ты же русская чернильница!» — нудит невидимый оператор телефона-видеокамеры, приставая к девушке, гуляющей с бразильцем-гостем мундиаля. На просьбу девушки «отвалить» следует тычок в грудь. Камера трясется. Бразилец остается невозмутим и в драку не вступает. Все остаются при своих, ролик заканчивается.

Так работает новое движение российских мужчин (в основном, молодых и «околофутбольных») под названием Buceta Rosa. Нет, это не «букет роз», а название песенки, которую — опять же, специально для видеоролика — бразильские фанаты спели вместе с не владеющей португальским россиянкой. Ход с подвохом: в песенке поется не про розы, а про «розовую вагину».

В сообществе движения в соцсети «ВКонтакте» — уже более 1300 человек. Среди активных членов — тех, кто размещает ролики и комментирует их — едва ли не большинство из Краснодара, Ростовской области и других южных регионов. Настрой мрачный и боевой.

— Бразилец тут ни при чем, — комментирует ролик 31-летний ростовчанин Игорь Харитонов. — А вот ей и надо было по морде дать. На девушку руку поднимать ни в коем случае нельзя, но это не девушка, а тупая дырка в женском теле, как многие. Не надо сильно бить — «леща» достаточно, чтобы унизить!

Большинство видео, впрочем, никаких «акций прямого действия» не содержат. Только ролики с россиянками, которые танцуют, флиртуют с иностранными болельщиками. Чаще всего, кстати — опять-таки в «Ростове-папе». Под каждым видео — мрачные комментарии в духе «Ну и распутство! Учить таких надо!».

Некоторые члены сообщества пишут, что проводят-таки уличные акции. Стыдят, толкают, «дают леща», кто-то даже обливает зеленкой. Видеодоказательств нет. Да и коллеги по «увлечению» советуют: «Не снимай на видос как ты их … (бьешь — „КВ“), ни за что, иначе потом на тебя заяву спокойно накатают. … (рожи — „КВ“) их снимай и как ты их опускаешь, а именно потасовку — ни в коем случае».

«Да нормально, — отвечает тот, кому это посоветовали, — я в армейской балаклаве, опыт в таких делах имеется!»

Помимо собственно видеороликов, «топливом» для агрессии становятся драматические истории — размещаемые в этом и других сообществах «от редакции», то есть анонимно. Насколько они правдивы — каждый может судить, исходя из жизненного опыта.

Основной канал распространения новой моды — «сарафанное радио» в его классическом варианте. «Скинул один русский приятель, — рассказывает „КВ“ житель Владикавказа Теймураз Дудаев. — Мне стало интересно наблюдать. Правильно делают парни, что делятся. Я хоть и не сильный моралист, но разврат не люблю. С моральными устоями в нашей стране напряг. Не думаю, что в Германии или другой стране Европы местные девушки бы себя так вели. Хотя страны не пуританские».

Впрочем, говорить о полностью сетевой анархистской структуре не приходится. Несколько членов группы рассказали корреспонденту «КВ», что у движения Buceta Rosa имеется «идейный вдохновитель», которого зовут Владислав Поздняков.

Иерархичность, впрочем, неудивительна: она вполне понятна и логична для людей правоконсервативных убеждений, которыми является большинство членов группы. «Хорошо, но мало, — комментирует акции группы еще один член движения, Олег Нестеров . — Я одного не пойму, где русские мужчины, где отцы и братья этих шлюх, где доблестные казаки с нагайками и прочие радетели духовных скреп? … Будь это в Грозном или Махачкале, уже давно порядок бы навели».

— Если максимально просто говорить, то здесь налицо опознавательная система «свой — чужой», — рассказывает «КВ» психолог Анна Брук . — Обратите внимание, что ревнуют наши парни девушек, а не наоборот. Почему так? А потому, что архаическая племенная мораль не видит проблемы в измене мужчины. То есть, если даже он загулял с «чужой» женщиной, плохо от этого никому не будет. Ведь заботы о младенце не лягут на конкретное племя. А вот если «наша» женщина беременеет от «чужого» — то на вынашивание и воспитание ребенка потребуются силы и время всего племени. То есть женская измена — это «кража общего ресурса».

По мнению Брук, подобные доцивилизационные алгоритмы — вещь очень живучая и глубоко в подсознании ее можно обнаружить у всех народов мира, независимо от степени их культурного развития. Будут ли эти вещи демонстрироваться, манифестироваться, зависит от от степени осознанности, самореализации, удовлетворенности собственной жизнью каждого отдельного человека.

Пока же девушки в ответ на выступления группы (пока что, к счастью, больше словесные) не остаются в долгу и пишут провоцирующие тексты. «Сколько на улицах красивых мужчин! — пишет в соцсети девушка из того же Ростова под ником Тоня Сельдерей. — Город расцвел, это клумба из роз, я в раю, ангелы ангелы. Пусть чемпионат длится вечно. Невозможно уже жить в этой серости, в этой унылой каше бледных соотечественников. Не уезжайте, болельщики, оставайтесь! Ну а если уехать кому-то все-таки придется, то пусть это будут наши мрачные синюшные хмыри, тем более они постоянно ноют про пора валить. А загорелые мускулы останутся. Надо разбавить генофонд красотой.»

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