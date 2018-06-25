Путь в никуда. Как определить, не употребляет ли ребенок наркотики, и что делать с выявленной зависимостью

26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 года в знак выражения решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения главной и великой цели — создания международного общества, свободного от наркомании.

В России наркомания остается одной из самых острых проблем. Только по официальной статистике в нашей стране зарегистрировано около 600 тысяч наркозависимых. Учитывая, что на протяжении последних пяти лет эта цифра остается неизменной, есть основания полагать, что эти данные не отображают реального положения вещей. Согласно данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 миллиона, из них 2 миллиона — регулярно.

Еще более пугающие цифры: в последние годы число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%. Тревога всеобщая — о страшных цифрах говорил с высокой трибуны и президент России Владимир Путин

Слово «наркоман» вызывает очень определенные ассоциации у большинства людей, которые никогда не сталкивались с этой проблемой лично. Болезненный вид, следы от инъекций на руках, прокуренная комната, шприцы и наркотики среди личных вещей? Да, бывает и так. Но — потом, много позже, когда беда уже стала Бедой. Но поскольку представления многих родителей об этом именно таковы — неудивительно, что им очень трудно уловить первые признаки употребления наркотиков ребенком. Да, увы, о первых признаках и симптомах многие просто не догадываются, ведь та апокалиптическая картина, которая была нарисована, может возникнуть только на пятом-седьмом годах употребления наркотиков!

Так на какие признаки следует обратить внимание родителям, чтобы не упустить критически важное время, когда проблему можно решить?

Согласно статье, опубликованной в журнале «Инновации в клинической нейронауке», «одним из самых ранних признаков, сигнализирующих о том, что подросток употребляет наркотики, являются изменения в поведении». О том, что именно имеется в виду, рассказывает психиатр-нарколог Михаил Вандыш:

— К таким изменениям можно отнести внезапную смену круга общения, дистанцирование от семьи и друзей, изоляцию, эмоциональные перепады, потерю интереса к увлечениям, которые раньше представляли ценность для ребенка.

Иными словами, насторожить должны любые резкие изменения — даже если на первый взгляд они могут показаться позитивными. Скажем, ваш ребенок-подросток достаточно угрюм — как «положено по возрасту». И вы знаете, что обычно из него и двух слов не вытянуть. И вдруг он резко становится болтливым, возбужденным, находится в постоянно приподнятом настроении. Или вдруг доселе замкнутый и тихий человек внезапно становится очень общительным «королем вечеринок». Это тоже симптом не лучший. А еще один тревожный звонок — резкое увеличение карманных расходов.

Наличие таких косвенных признаков — повод обратить пристальное внимание на поведение подростка. Но объективно установить, было ли употребление наркотиков, поможет только экспресс-тест. Такие тесты продаются в любой аптеке и в домашних условиях определяют все основные виды наркотиков.

В случае, если тест оказался положительным, необходимо обращаться за консультацией к специалисту. Подавляющее большинство частных наркологических клиник проводят первичную консультацию бесплатно. На такой консультации специалист соберет подробную информацию и предложит алгоритм действий. Если ситуация серьезная, а человек сам не видит проблемы в том, что употребляет наркотики, проводят «семейную интервенцию»: семейный психотерапевт, психолог и врач-нарколог объединяются с родными и близкими зависимого и вместе показывают ему, сколь разрушительны последствия употребления.

Перед человеком, который в нашей стране ищет профессиональную помощь в избавлении от наркотической зависимости, встает выбор: пройти лечение в государственном наркологическом диспансере, либо обратиться в частный наркологический центр. В первом случае лечение будет бесплатным — за счет государства. В свою очередь, услуги частной наркологической клиники обойдутся в достаточно солидную сумму.

Необходимо осознавать, что лечение в государственном центре влечет за собой постановку на наркологический учет. Врач-нарколог собирает личную информацию, включая паспортные данные, место учебы или работы, адрес. В соответствии с законом РФ № 3185-1 от 02. 07. 92 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (ред. от 06.04.2011), только после процедуры регистрации в службе наркологического учета человек может получать квалифицированную наркологическую помощь долгосрочно и бесплатно по месту жительства.

В Москве такую помощь предоставляет МНПЦ Наркологии, телефон приемного отделения +7 (499) 178-27-59 *

В случае, если постановка на наркологический учет неприемлема, на помощь приходят частные клиники. Они гарантируют анонимность и конфиденциальность, не ставят на учет и не распространяют сведения о факте обращения за помощью к третьим лицам. Но поскольку деятельность частных клиник практически никак не регулируется государством, очень важно заранее собрать как можно больше информации: какие специалисты в выбранном вами центре работают, есть ли у организации лицензия на осуществление медицинской деятельности, какие услуги будут оказываться клиенту на протяжении курса лечения. Это тот случай, когда не бывает лишних вопросов, и точно не стоит стесняться их задавать!

И вот еще очень важный момент. Единственный критерий, который никак не поможет в выборе наркологической клиники — это так называемый «процент излечившихся». Дело в том, что этот процент не может считаться показателем эффективности лечебной программы. Если полный курс лечения в клинике прошло 10 человек, то к моменту завершения лечения они не употребляют наркотики — и это, получается, 100%! Но «излечением» можно считать только те случаи, когда человек не возвращается к наркотикам хотя бы пять лет. Понятно, что при таком условии установить этот процент просто невозможно: люди возвращаются к своей обычной жизни, работают, создают семьи; они вряд ли станут отмечаться в клинике, в которой когда-то проходили лечение, заявляя о том, что все еще не употребляют наркотики. И, тем не менее, это не мешает подавляющему большинству клиник заявлять о 100% случаях излечения своих клиентах.

Современный подход к лечению наркотической зависимости включает два этапа — медикаментозную детоксикацию и психологическую реабилитацию.

— На первом этапе устраняются сомато-неврологические и психические последствия употребления наркотиков, усиливается выведение из организма токсинов и свободных радикалов, восстанавливается ночной сон, купируется интенсивное влечение к употреблению психоактивных веществ, — объясняет психиатр-нарколог Михаил Вандыш. — В условиях стационара медицинский персонал следит за жизненно важными показателями. Лечащий врач назначает препараты, которые оказывают регенерирующее, антиоксидантное и нейропротективное действие, восстанавливают функцию печени. Как правило, этот процесс занимает от 3 до 5 дней. После того, как физические аспекты наркотической зависимости нейтрализованы, наступает следующий этап — психологическая реабилитация. Этот этап проходит также в стационаре, как правило, на базе загородной резиденции. С помощью психотерапии человек решает внутренние конфликты, когда-то подтолкнувшие к употреблению, учится справляться с трудностями, не прибегая к помощи наркотиков. Это большая работа над собой, на которую, как правило, уходит несколько месяцев.

…Наркотики — бич времени, пусть в никуда. Но, увы, несмотря на то, что все мы знаем об этом, на этот путь встают не десятки и не сотни человек, а многие тысячи. Хотите уберечь ребенка об беды, спасти его жизнь и не превратить в ад свою, — будьте внимательны. Это очень серьезно. И пусть эта беда обойдет ваш дом.