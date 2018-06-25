Блэк Чайна сверкнула на BET Awards целлюлитом в платье-кольчуге, а Тайра Бэнкс показала осиную талию в комбинезоне

В Лос-Анджелесе состоялось вручение наград BET Awards — это премия для афроамериканцев, показавших особые достижения в спорте и шоу-бизнесе.

44-летняя модель Тайра Бэнкс появилась на сиреневой дорожке BET Awards в расшитом бусинами комбинезоне телесного цвета Stello, стянувшем ее осиную талию, и в украшениях Anne Sisteron и Sydney Evan. Экс-подруга Роба Кардашьяна Блэк Чайна была более откровенной: она сверкнула целлюлитными ногами в наряде-кольчуге Laurel DeWitt, едва прикрывающем ее массивные прелести.

Скандальная рэперша Ники Минаж тоже не стала стесняться: на сцене она показала не только распахнутое до талии декольте, но и без смущения трогала себя. Ее полное выступление ты можешь оценить, посмотрев видео с церемонии!

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Фото:Instagram, Getty Images / Frederick M. Brown, Leon Bennett